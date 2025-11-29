Якщо вас зацікавила тема, то залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Про які дивні правила повинні знати туристи, перебуваючи у різних країнах?

1. Заборонено годувати голубів

У Венеції, на площі Сан-Марко цей закон діє з 2008 року і був запроваджений через численні скарги місцевих жителів та туристів на величезну кількість пташиного посліду, який забруднює місто.

Тепер, якщо туристи намагаються фотографуватися з голубами, використовуючи корм для птахів, вони ризикують отримати штраф у 500 євро. Штраф стосується не лише тих, хто продає корм, а й туристів, які ним користуються.



Годування голубів на площі Сан-Марко у Венеції під забороною / фото Nevsedoma

Місцева влада наголошує, що через підготовку до великих подій, наприклад, зимових Олімпійських ігор 2026 року, контроль за дотриманням цього правила буде ще суворішим.

Саймон Худ, виконавчий директор компанії John Mason International, радить туристам подумати двічі, чи варто ризикувати заради фотографії з голубами, адже штрафи суворі, а місто активно дбає про чистоту та порядок.

2. Дозвіл на високі підбори в Каліфорнії

Поширена думка, що в Каліфорнії заборонені високі підбори, насправді походить не з державного закону, а з місцевого правила в Кармель-бай-те-Сі. Там діє постанова, за якою для взуття на підборах понад два дюйми з дуже маленькою основою потрібен спеціальний дозвіл.

Її ухвалили, щоб місто не несло відповідальності за травми на нерівних тротуарах. Хоча цей закон майже не застосовують, а дозволи видають без проблем, він досі формально існує.

3. Штрафи за водіння у шльопанцях

Як пише World Nomads, в Іспанії немає прямої заборони саме на шльопанці, але існує правило дорожнього руху, яке забороняє керувати авто у взутті, що може заважати контролювати педалі.

Шльопанці, босі ноги чи взуття на підборах вважаються небезпечними. Якщо поліція вирішить, що таке взуття створює ризик для безпеки, водія можуть оштрафувати. Розмір штрафу зазвичай становить близько 80 – 100 євро.

4. Штрафи за купальники

У Барселоні діє суворе правило щодо публічної поведінки. Ходити в купальнику або лише у плавках можна тільки на пляжі. У всіх інших міських районах: на вулицях, у магазинах, у ресторанах – це вважається порушенням громадського порядку. Штраф може становити від 100 до 300 євро.

Про які поради туристам варто знати?

Ми якось вже розповідали про поради туристам під час подорожі, що значно полегшать відпуску. Одними із них є подорожувати легко, беручи лише один рюкзак із основним одягом, документами та дрібницями, адже менше речей дає більше свободи, а також приховуйте техніку й цінності, щоб убезпечити себе від їхньої втрати.