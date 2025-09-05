Пара мандрівників Тео й Родріго ведуть блог і розповідають про свої подорожі та пригоди. Вони дослідили місто Рай в Східному Сассексі (Англія) і були в захваті від своєї одноденної поїздки, пише 24 Канал з посиланням на Express.
Дивіться також Де у Європі побачити полярне сяйво вже у жовтні
Куди поїхати біля Лондона?
Казкове місто Рай розташовується всього за одну годину їзди від Лондона. Мандрівка до цього затишного містечка є ідеальним рішенням, якщо ви плануєте одноденну подорож.
Місто Рай на карті
Мандрівники Тео й Родріго описали Рай, як місце, яке виглядає ніби там зупинився час.
Уявіть собі бруковані вулички, милі будиночки й замок на вершині пагорба, який ніби охороняє все це,
– сказали вони.
Найцікавіше місце, за версією мандрівників, вулиця Mermaid, яку часто називають однією з найкрасивіших в Англії. На ній розташовуються красиві котеджі та маленькі крамнички, в які так і хочеться зазирнути.
Це ідеальне місце для повільної прогулянки, затишного обіду в пабі й подорожі в минуле.
Відео пари з міста Рай стало популярним і багато користувачів у TikTok визнали, що хотіли б відвідати це місце.
Мандрівники показали маловідоме місто Рай: дивіться відео
У крихітному англійському місті можна знайти безліч творів мистецтва, цікавинок і затишних пабів, а також сучасні бутик-готелі та ресторани, де подають найкращі страви Суссексу, приготовані з продуктів з суші та моря.
Побудоване на контрабандних таємницях і вічних оповідках, Рай має безліч куточків, які варто дослідити.
Куди ще поїхати в Англії?
В Англії розташовується мальовниче місто Кентербері, яке часто порівнюють з Парижем.
Це затишне місто приваблює туристів своїми історичними будівлями, сучасними магазинами, ремісничими крамницями та Кентерберійським собором, що має статус світової спадщини ЮНЕСКО.
Такі малі містечка все більше набирають популярності, оскільки пропонують спокійний відпочинок. Так, британський тревел-блогер побував у всіх країнах Європи та заявив, що столиці Франції, Британії та Італії – це найбільш переоцінені міста.