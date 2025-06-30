Це місто – Кентербері, що розташовується в Англії всього за 90 хвилин їзди від Лондона. Влітку це місто-собор приваблює відвідувачів з усього світу, пише 24 Канал з посиланням на Daily Express.

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Англійське місто схоже на Париж

Кентербері славиться своїми прекрасними мальовничими краєвидами і часто його порівнюють з Парижем. Це квінтесенція англійського міста з брукованими вулицями та неймовірними садами.

Старомодні будівлі нагадують про його історію, але Кентербері також є домівкою для цілого ряду сучасних магазинів. У цій химерній частині Англії знайдеться щось для кожного.



Кентербері / Фото Елеонора Вельбаум

Відпочивальники порівнюють його з Парижем завдяки великій кількості ремісничих крамниць, галерей-бутіків і химерних кафе, які створюють романтичну атмосферу, що нагадує французьку столицю.

Під час перебування в місті обов'язково варто відвідати Кентерберійський собор. Ця знаменита велична споруда, якій ЮНЕСКО надало статус світової спадщини.

Ще один обов'язковий пункт, який варто зробити, – це відвідати Вестгейтські сади. Ця мальовнича місцевість виглядає так, ніби з екранів кінофільмів.

Кентербері на карті