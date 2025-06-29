На популярних курортах спека може перевищувати 40 градусів, що для багатьох відпочивальників це просто забагато. Однак існує альтернатива, яка пропонує більш прохолодну погоду, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Де відпочити в Європі

Для тих, хто хоче втекти від палючого сонця, не відмовляючись від прекрасних краєвидів, у Швейцарії можна знайти приголомшливу альтернативу. Місто Люцерн, розташоване біля підніжжя Альп, стає улюбленим місцем для прохолодного відпочинку.

Середня температура липня тут коливається близько 24 градусів, що ідеально підходить для огляду визначних пам'яток, прогулянок на свіжому повітрі або просто відпочинку без ризику теплового удару.

Оточене горами та розташоване на березі Люцернського озера, місто має все: від ідеальних пейзажів, як на листівці, до багатої історії та культури.



Чому варто поїхати у Люцерн / Фото з мережі

Одним з найбільш відвідуваних місць є знаменитий міст Kapellbrücke з вежею 14 століття та розписаними внутрішніми панелями.

Туристи також можуть дослідити старе місто, проїхатися найкрутішою у світі зубчастою залізницею на гору Пілатус або здійснити приголомшливий круїз по озеру.

Хоча Швейцарія має репутацію дорогої країни, багато туристів, багато туристів знаходять бюджетні способи відвідати її. Для цього можна скористатись різними можливостями – від знижок на транспорт, які пропонують в години пік, до місцевих закусочних з доступними цінами.