Та існує безліч способів побачити Італію недорого та спланувати бюджетну поїздку. Де дешево відпочити в Італії та що варто знати мандрівникам – розповідає 24 Канал.

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Як дешево відпочити в Італії

Італія може бути дуже бюджетним місцем для відпочинку, якщо купувати заздалегідь квитки, а також завчасно бронювати житло. Орім того, варто заздалегідь бронювати квитки на екскурсії, що дозволяє заощадити кілька євро.

Італія не найдорожча країна в Європі, але також не найдешевша. Пора року, в яку ви відвідуєте країну, та куди подорожуєте, також впливають на те, наскільки дорогою буде поїздка.



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Літо – це високий сезон, тому не тільки всі популярні туристичні місця будуть дуже переповнені, але квитки на авіарейси та проживання будуть дорожчим. Найкращий час року для бюджетної поїздки до Італії – це міжсезоння, навесні або восени.

Де дешево відпочити в Італії

Місце вашої подорожі до Італії впливає на те, наскільки мандрівка дорога чи дешева. Такі міста, як Венеція та Рим, будуть дорогими навіть у низький сезон.

Щоб знайти одні з найбюджетніших місць в Італії для мандрівників, вирушайте до Чінкве-Терре замість Позітано на узбережжі Амальфі, до Неаполя чи Болоньї замість Мілана чи Рима, а також до незліченних чарівних маленьких містечок і сіл. Острів Сицилія – це одне з найбільш бюджетних місць Італії, яке доступне цілий рік.



Італія / Фото Pexels

Наприклад, на Сицилії нижчі ціни, ніж на всій материковій Італії, особливо поза піковим. Оренда житла в хостелі чи апартаментах у середньому складає 25 – 40 євро за ніч. Обід у місцевих кафе також бюджетний – у межах 5 – 12 євро.

До Сицилії можна бюджетно добратися. Лоукости літають до Катанії чи Палермо через європейські міста. Вартість квитки в обидва боки складає приблизно 60 – 120 євро.