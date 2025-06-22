Цей маловідомий острів розташований біля південного узбережжя Ібіци й називається Форментера, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail. Острів має лише 20 кілометрів завдовжки та 2 кілометри завширшки.

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Що відомо про острів Форментера

Туристичний путівник Lonely Planet описує острів Форментера як "прекрасно чисте місце, де можна втекти від усього".

"Темп життя на Форментері блаженно млявий, створений для лінивих днів, проведених на одних із найвишуканіших пляжів Європи", – йдеться у путівнику.

Відпочивальники не знайдуть тут клубної атмосфери Ібіци, але отримають спокійний відпочинок. Втім, слід зазначити, що на Ібіці також є спокійні пляжі для відпочинку.



Острів Форментера / Фото tui.co.uk

Playa de Ses Illetes – це найвідоміший пляж Форментери, і навіть отримав нагороду "найкращого" за версією Travellers' Choice. Пляж розташований у Національному парку Сес-Салінес і має білий пісок з яскраво-бірюзовою водою.

Пляж Platja de Migjorn також вважається одним із найгарніших на острові.

Лише за 3 кілометри від порту в столиці Форментери, Сант-Франческо, є ремісничий ринок і церква 18 століття. Це ідеальне місце, щоб скуштувати деякі місцеві делікатеси острова, зокрема фріт-де-польп (смажений восьминіг з картоплею).



Острів Форментера / Фото tui.co.uk

Як добратися на острів та яка там погода

Туристам потрібно буде летіти на Ібіцу, щоб дістатися до Форментери. Прямих рейсів на острів немає. З Ібіци мандрівники можуть сісти на пором. Пороми зазвичай курсують часто, і дорога займає близько 30 хвилин.

У липні та серпні середня температура на острові становить 26 градусів. Середня температура зазвичай перевищує 20 градусів у травні, червні, вересні та жовтні.