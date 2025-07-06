Лондон – це місто, де історія стикається із сучасністю, а кожен провулок і площа пропонують невичерпну кількість речей, які можна побачити, зробити та дослідити. У Лондоні нескінченний список визначних пам'яток, які варто відвідати, пише 24 Канал з посиланням на The Independent.

Дивіться також Відома туристка відвідала всю Європу і назвала країну, де найблакитніша вода

Королівські ботанічні сади К'ю

Можливо, найвідоміший сад Лондона, Королівський ботанічний сад К'ю, спочатку був спроектований виключно як місце для королівської насолоди.

На щастя, тепер відвідувачі можуть за 22 фунти стерлінгів прогулятися цим рослинним раєм, для дослідження якого потрібен щонайменше день.



Сади К'ю / Фото з мережі

Цей об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО пропонує побачити найдивовижніші рослини світу, яких там понад 50 000 видів.

Сади К'ю – це зелений заповідник для відновлення зв'язку з природою, розташований лише за декілька кроків від міської метушні.

Сомерсет-хаус

Розташований за кілька кроків від річки Темзи цей неокласичний шедевр був спроектований Вільямом Чемберсом.

Архітектурна пам'ятка георгіанської величі з медово-білими фасадами, величними колонами та фонтанами, розташованими навколо центрального внутрішнього двору.

Спочатку Сомерсет-Хаус був розкішною урядовою будівлею, але й сьогодні він не менш вражаючий, функціонуючи як творчий та культурний центр, а також як популярне місце для гарних світлин.

Кіотський сад

Захований в оточеному стінами зеленому парку Голланд-парк, ви натрапите на тихий Кіотський сад. Він був подарований Лондону у 1991 році містом Кіото на честь давніх відносин між Великою Британією та Японією.

Цей компактний сад має багаторівневий водоспад та кам'яні ліхтарі, обрамлені навколо центрального ставка.



Кіотський сад / Фото Алі Чодрі

У цьому безтурботному куточку зелені панує миттєво заспокійлива атмосфера, ніби його пересадили безпосередньо з Японії; це простір, щоб сповільнитися та відключитися від міського ритму.

Старий Королівський військово-морський коледж

Старий Королівський військово-морський коледж є одним із найдивовижніших архітектурних ансамблів Гринвіча: демонстративно величний, ідеально симетричний та горда пам'ятка морської історії.

Сьогодні будівля служить пам'ятником морському минулому Британії. Поряд можна прогулятися доглянутими газонами та піднятися до Королівської обсерваторії, щоб помилуватися панорамним видом на Лондон.

Обов'язковою для відвідування родзинкою тут, безсумнівно, є Розписна зала. Барокові фрески простягаються по стелі з запаморочливими деталями.

Прімроуз-Гілл

Цей заможний район на північному заході Лондона отримав свою назву від зеленого парку, що його прикрашає. Саме з вершини цього трав'янистого узвишшя відкривається одна з найбільш знакових панорам міста.



Прімроуз-Гілл / Фото з мережі

Але тут є на що подивитися, окрім краєвиду на місто. Варто прогулятися мальовничим півмісяцем Чалкот, де симпатичні, пофарбовані в пастельні тони таунхауси вигинаються, наче на знімальному майданчику.

Незалежні бутіки, чарівні кав'ярні та тихі вулички створюють відчуття самодостатнього містечка.

Серед інших місць, які варто побачити у Лондоні, це: храм Святого Дунстана, ринок Ліденхолл, Гемпстед-Гіт, Музей природної історії та Барбікан