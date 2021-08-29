Історія міста
У столиці Сполученого Королівства проживає 8,9 мільйона осіб, завдяки чому Лондон отримав право вважатися третім за величиною європейським містом. Розташований в гирлі річки Темза, а його площа становить 1 572 квадратних кілометрів. Офіційна мова – англійська, населення Лондона використовує фунт стерлінгів як валюту.
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Згідно з переказами, історія міста починається з моменту його заснування Брутом Троянським близько 1970 років тому. Однак легенда не знайшла підтвердження з боку археологів, які неодноразово проводили розкопки. Тому науковою датою заснування Лондона вважається 43 рік нашої ери. Спочатку це було невелике село, створене римлянами. Його площа навіть не досягала 1 квадратного кілометра. Але до 100 року з невеликого поселення сформувалася повноцінна столиця Британії, яка досягла розквіту в другому столітті. Відновлення Лондона почалося тільки в дев'ятому столітті, після того, як звідти пішли римляни та почали з'являтися сакси.
Географія і клімат
Лондон розташовується на рівнині, а його найвища точка над рівнем моря знаходиться на південному сході – це Вестерхем-Хайтс (245 метрів). Клімат помірний, морський, а погода взимку м'яка. Літо тепле, а опади розподіляються протягом року рівномірно. Найспекотнішим місяцем вважається липень, але максимальна температура не перевищує +23 градуси Цельсія. Екстремальна спека трапляється рідко, але і в цих випадках температура становить приблизно +37°C. Взимку прохолодно, але сильних морозів немає.
Зазвичай температура не опускається нижче +7°C. Така погода в Лондоні обумовлюється теплою течією Гольфстріму. Найхолоднішим місяцем є січень, коли середньодобова температура становить -3°C. У теплу пору року часто спостерігаються грози та зливи. Попри стабільно високу вологість, в Лондоні іноді трапляються періоди посухи. Восени та навесні при слабкому вітрі температура в місті може бути вищою, ніж за його межами завдяки нагрітим за літо будівлям.
Як дістатися
Найпростіший і швидкий спосіб дістатися до столиці Британії – купити квиток на літак. З Києва до Лондона літають прямі рейси та з пересадками. Найчастіше вони приземляються в Хітроу. Ціни на квитки залежать від різних факторів, в тому числі й від місяця – "найдешевшим" є березень. Оптимальним часом для бронювання вважається близько пів року до дати вильоту.
Люди, які бояться літати, можуть обрати інший спосіб пересування. Наприклад, придбати квитки в Лондон на поїзд. Найкоротший шлях – близько сорока годин, з яких три години піде на пересадки. Якщо хочете дістатися до столиці Великобританії якомога швидше, вирушайте через Варшаву і Берлін. Для любителів тривалих цікавих подорожей є туристичний варіант через Будапешт, де потрібно зробити не менше трьох пересадок.
Проживання в Лондоні
Лондон – одна з найдорожчих європейських столиць. Тому і бюджет на проживання вам доведеться виділити солідний. Для того, щоб зняти місце в хостелі, вам доведеться викласти від 20 до 40 євро на день. На цю ж суму можна орендувати однокімнатний номер в передмісті. За 50 – 100 євро на добу можна зняти номер в одно- або двозірковому готелі. Але врахуйте, що кімната буде невелика, а сніданок в цю вартість не входить. Найоптимальніший і популярний варіант у туристів – відпочинок за 100 – 200 євро на добу. На цю суму можна зняти номер зі сніданком в готелі з двома або трьома зірками. Любителям комфортного відпочинку в п'ятизіркових готелях типу Hilton або Marriott доведеться викласти 300 – 500 євро.
Шопінг та покупки
Лондон вважається однією зі світових модних столиць, тому на грандіозні розпродажі сюди з'їжджаються жінки з різних країн. Проводять їх двічі на рік – у середині літа і перед різдвяними святами. Також бувають додаткові розпродажі, але про них туристи рідко знають. Розмір знижок може досягати 75%, тому в торгових центрах представниці прекрасної статі часом влаштовують справжні баталії!
Попри високі ціни, шопінг в Лондоні – приємне проведення часу завдяки високому рівню обслуговування. Ви можете легко повернути товар з бирками та чеком назад і отримати його повну вартість, причому навіть не називаючи причини. Якщо в багатьох країнах в примірювальну можна внести не більше трьох – чотирьох речей, у Великобританії таких правил немає. Приміряти можна все, крім спідньої білизни. Якщо ви купили товар без примірки в магазині та вдома зрозуміли, що він вам не підходить, можна оформити обмін онлайн – новий розмір доставлять вам за адресою.
Їжа та напої
Після торгових центрів обов'язково відвідайте ринки. Відзначимо, що вулична торгівля в Лондоні радує не тільки високим рівнем сервісу, але ще і гігієною. Багато торгових традицій залишаються незмінними ще з середньовічних часів, оскільки місцеве населення зворушливо ставиться до них. На прилавках можна знайти все: починаючи від одягу та антикваріату, закінчуючи свіжими овочами та фруктами. Зверніть увагу на найпопулярніші продуктові ринки міста: Borough Market і Berwick Street Market.
На Duncannon Street можна відвідати затишне кафе самообслуговування Cafe in the Crypt. Тут широкий вибір страв, в тому числі й вегетаріанських. Приходьте на 14 Ecclestone Stree, щоб зайти в модну чайну Jenny Lo's. Тут можна скуштувати традиційні китайські страви за низькою ціною. Не забудьте продегустувати й лікувальні чаї.
Пам'ятки
Лише деякі міста зможуть змагатися з Лондоном за кількістю пам'яток на квадратний метр. Наводимо список найпопулярніших.
Біг-Бен і парламент
Насамперед Лондон асоціюється у людей з великими баштовим годинником. Його висота становить 97 метрів, а звуки дзвону чути по всьому місту. Радимо помилуватися визначним пам'ятником архітектури в нічний час доби, коли чотири циферблати висвітлюють його з усіх боків. Уздовж Темзи розташований Вестмінстерський палац – ще одна важлива пам'ятка. Ви можете придбати квиток і відвідати його, щоб навіть побачити політичні дебати.
Біг-Бен / Фото selcdn
"Лондонське око"
З відомого колеса огляду відкривається чудовий краєвид на все місто. Цей культовий символ Лондона досить молодий, йому всього 20 років. Проте багато туристів асоціюють столицю Великобританії саме з ним. Зважитися покататися на колесі огляду зможе не кожен, оскільки піднятися на 97-метрову висоту в повністю скляних кабінках – той ще екстрим. Зате краєвид відкривається дивовижний.
"Лондонське око" / Фото wikimedia
Букінгемський палац
Ця будівля була побудована в 1837 році. Королівська резиденція користується особливою популярністю у туристів, тому розглянути палац через натовп народу буде важко. На даху будівлі є флагшток, за яким можна визначити, чи вдома королева: якщо прапор майорить, значить вона в палаці. Якщо вам пощастить відвідати Лондон під час свят, у вас є шанс побачити королівську сім'ю з балкона, звідки вона вітає людей.
Букінгемський палац / Фото selcdn
Але не тільки монарші особи приваблюють туристів. Підійти до Букінгемського палацу можна ще й для того, щоб насолодитися іншим видовищним ритуалом – зміною королівського караулу. Ця церемонія триває менш як годину, а подивитися її можна безкоштовно. Майте на увазі, що у святкові дні зміна варти скасовується.
Телефонні будки
Попри те, що телефонними будками в нашу еру смартфонів ніхто вже не користується, вони залишаються символами Лондона. На жаль, яскравих червоних будівель в місті стає все менше і менше. Подивитися на ті з них, що ще є, можна в районі Стренд (до речі, там ідеальний міський пейзаж для фото). А якщо ви любите серіал «Доктор Хто», вирушайте на станцію метро Лондона Earl's Court, де знаходиться знаменита блакитна будка.
Телефонні будки / Фото airports
Собор Святого Павла
Це унікальний архітектурний шедевр в стилі бароко та ренесансу. Вважається одним із найбільших соборів у світі. Побудований в сьомому столітті нашої ери. Інтерес у туристів викликає завдяки куполу, прикрашеного свинцевими плитами.
Собор Святого Павла / Фото ayda
Вестмінстерський палац і абатство
У палаці вже 5 століть проходять засідання Парламенту. Фасад за таку кількість часу багато разів реконструювався і видозмінювався, до того ж до головного будинку приєднали ще декілька споруд. Сходити на екскурсію до палацу можна тільки в період парламентських канікул. Абатство в Вестмінстері побудували приблизно в 11 столітті нашої ери. Зараз там знаходиться палата лордів і громад.
Вестмінстерський палац / Фото guruturizma
Розваги та нічне життя в Лондоні
Нічне життя в столиці Великобританії б'є ключем. Такої кількості пабів і клубів, як тут, не знайдеш у всьому Сполученому Королівстві! Сохо – найпопулярніший район, де завжди весело і панує святкова атмосфера. Найпафосніші клуби шукайте в районі Mayfair, а кращі рок-концерти – в Underworld. За свіжими діджейськими треками вирушайте в Farringdon або Hoxton.
Лондон – ідеальне місце для туристів, які цінують архітектуру, історію та красиву природу. Водночас тут можна весело провести час, насолодитися запальними вечірками та спробувати місцеві делікатеси.