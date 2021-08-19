Одне з таких – Норт Бервік, яке посіло 1 місце у списку найбільш спокійних міст Великої Британії. Містечко розташоване біля моря і потішить любителів тихого відпочинку.

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Найспокійніше місто Великої Британії

Команда експертів з Delamere Health провели дослідження та визначили 10 найкомфортніших міст Великої Британії. Першість з оцінкою 57 балів посів Норт Бервік. Це популярне місто Шотландії, яке славиться своїм спокійним нічним та денним життям.



Місто Норт Бервік у Шотландії / Фото Unsplash

Переможців обирали за такими критеріями: найменшою кількістю нічних закладів та випадків злочинів.

Загалом у конкурсі взяло участь 30 найпопулярніших міст Великої Британії. Другу сходинку очолило місто Ілклі в Йоркширі з оцінкою 51. А Мелроуз, що поруч з кордоном, посів третє – з відривом у 1 бал.

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