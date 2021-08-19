Одно из таких – Норт Бервик, которое заняло 1 место в списке самых спокойных городов Великобритании. Городок расположен у моря и порадует любителей тихого отдыха.

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Самый спокойный город Великобритании

Команда экспертов из Delamere Health провели исследования и определили 10 самых комфортных городов Великобритании . Первенство с оценкой 57 баллов занял Норт Бервик. Это популярный город Шотландии, который славится своей спокойной ночной и дневной жизнью.



Город Норт Бервик в Шотландии / Фото Unsplash

Победителей выбирали по следующим критериям: наименьшим количеством ночных заведений и случаев преступлений.

Всего в конкурсе приняло участие 30 самых популярных городов Великобритании. Второе место возглавил город Илкли в Йоркшире с оценкой 51. А Мелроуз, что рядом с границей, занял третье – с отрывом в 1 балл.