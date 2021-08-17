Шотландия часто занимает победное место, как лучшая природная жемчужина Великобритании. В этом году первенство получил шотландский необитаемый остров Уяе.

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Остров Уяе возглавил список самых красивых диких мест

Из-за пандемии все начали тяготеть к местам, где нет толп туристов и можно побыть наедине с природой. Обычно красивые места переполнены, но существуют такие локации, где не ступала нога человека. Там природа завораживает своей невинностью и красотой.

Одной из таких неприкасаемых жемчужин является шотландский остров Уяе в Великобритании. Тамошние места из природных арок и скалистых подъемов просто поражают. Кроме невероятных пейзажей, здесь можно найти руины каплицы Святого Олафа.



Невероятный остров Уяе / Фото Daily Record

Остров Уяе занял первое место , как лучшая жемчужина дикой природы Великобритании. Это уникальное безлюдное место получило максимальную оценку, как сообщает Daily Record , а также по 5 звезд от Google и Tripadvisor.

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