Туристы едут сюда за впечатлениями и за картинкой для селфи. Кроме того, территория подходит и для путешествий с семьями.

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"Большинство едет отдыхать за границу, а не хочет отдыхать в Украине, но здесь все очень интересно", – рассказала туристка Ирина Маслюк со Львовщины, приехавшая с семьей.

Каньон существует миллиарды лет

Актовский каньон также называют Великим, Петропавловским или Долиной дьявола. Ландшафт входит в состав национального природного парка "Бугский Гард".

Заповедник признали одним из 7 чудес Украины. Ученые говорят, тектонический разлом образовался из магматических пород и ему миллиарды лет.

"Наша планета на ранних этапах ее генезиса была раскаленным слоем, который постепенно застывал. Так сформировалась земная кора, а иногда, когда в недрах была нестабильная ситуация, то эта магма вырывалась на поверхность. Это результат ее застывания", – объяснил историк Валерий Чернявский.

Актовский каньон на Николаевщине / Фото Ukraїner

Зеленый туризм

На уникальном ландшафте научились зарабатывать жители села Актовое, что расположено рядом с каньоном. В усадьбах зеленого туризма предлагают переночевать в специальной капсуле. В ней есть свет и вай-фай, а еще можно считать звезды.

"Видно небо звездное. Там прозрачно и вентиляция хорошая. Очень удобно", – рассказала Людмила, которая работает в зеленой усадьбе.



Людмила показывает капсулу для сна / Фото 24 канала



В капсуле можно смотреть на звездное небо / Фото 24 канала

Ночь в капсуле для сна стоит 300 гривен. Для тех, кто хочет сэкономить, раскладывают палатку.

"Мы здесь 10 день. На смете имеем по расходам на 2 взрослых, 2 детей немного – 5 тысяч гривен. Это вместе с тем, что мы ночевали в палатках. Питаемся всем, что нравится", – поделилась Ирина Маслюк.

Отдых летом и зимой

Актовский каньон на Николаевщине сейчас продвигают для всесезонного туризма. Советник главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам туризма Татьяна Волынец отметила, что многие области преодолели барьер, когда туризм у них не только летом, но для Николаевской области это все еще актуально.

"Именно поэтому объединяем виды Национального природного парка "Бугский Гард". Например, Актовский каньон с другими туристическими продуктами", – отметила Волынец.

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