Шотландія часто займає переможне місце, як найкраща природна перлина Великої Британії. Цього року першість отримав шотландський безлюдний острів Уяє.

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Острів Уяє очолив список найкрасивіших диких місць

Через пандемію всі почали тяжіти до місць, де немає натовпів туристів і можна побути наодинці з природою. Зазвичай красиві місця переповнені, але існують такі локації, де не ступала нога людини. Там природа заворожує своєю цнотливістю та красою.

Однією з таких недоторканних перлин є шотландський острів Уяє у Великій Британії. Тамтешні місцини з природних арок та скелястих підйомів просто вражають. Окрім неймовірних краєвидів, тут можна знайти руїни каплиці Святого Олафа.



Неймовірний острів Уяє / Фото Daily Record

Острів Уяє зайняв перше місце, як найкраща перлина дикої природи Великої Британії. Це унікальне безлюдне місце отримало максимальну оцінку, як повідомляє Daily Record, а також по 5 зірок від Google та Tripadvisor.

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Рекомендуємо відвідати цю локацію у Великій Британії. Під час відпливу, на острів можна потрапити через пляж, який сполучає його з материковою частиною.