Американка Лексі Елфорд стала наймолодшою людиною, яка відвідала кожну країну Європи у віці 21 року, пише 24 Канал з посиланням на Express. Блогерка розповіла про свій досвід дослідження Європи, звернувши увагу на деякі "недооцінені" країни континенту.

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Туристку зі США вразила Словенія

У своєму блозі американка розповіла про те, що вважає Словенію одним з найбільш недооцінених місць Європи.

Там є неймовірні пішохідні стежки і буквально найблакитніша вода в річках, яку я коли-небудь бачила,

– зазначила вона.

Словенія – невелика країна, яка розташована в Центральній Європі. Вона межує з Австрією на півночі, Італією на заході, Хорватією на півдні та Угорщиною на північному сході.

Окрім прекрасних водойм, Словенія також може похвалитися багатьма вражаючими печерами. Тут налічується понад 10 000 печер, в тому числі печера Крижна Яма, внесена до списку Всесвітньої спадщини, та 20-кілометрова Постойна.

Серед інших країн, які привернули увагу туристки в Європі, також Мостар у Боснії та Герцеговині та Чеський Крумлов.

На додаток до цих європейських пам'яток, Лексі згадала Швецію влітку, долину Верзаска в Швейцарії та Брюгге в Бельгії.