Блогерка у TikTok розповіла про відпочинок на Мальті, пише 24 Канал. Туристка розказала про головні переваги Мальти й чому цей острів варто відвідати.

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Чи дорого відпочивати на Мальті

З розповіді блогерки можна зробити висновок, що Мальта досить бюджетна країна. За її словами, за 500 доларів на Мальті можна зробити безліч речей.

Мандрівниця Ханна підрахувала, що в бюджет 500 доларів увійшли квитки на літак, п'ятиденне проживання в готелі з доступом до басейну на даху, включно зі сніданком, а також багаж і трансфери.

Туристка впевнена, що Мальта – це найбільш недооцінена країна серед мандрівників.



Мальта / Фото Pexels

Блогерка поділилася, що в захваті від морських краєвидів і визначних пам'яток, які нікого не залишать байдужим.

Найбільше мені сподобалося на Мальті те, що вона не схожа на жодне місце, де я коли-небудь бувала. Тут дуже сильно відчувається арабський і римський вплив. Це було просто неймовірно красиво, і всі, кого ми зустрічали, були дуже горді тим, що вони мальтійці,

– поділилася враженнями туристка.

На Мальті дівчина радить відвідати столицю – місто Валлетта. У цілому Мальту можна досліджувати пішки або користуватися громадським транспортом, який надзвичайно розвинений на острові.

Врешті-решт, мандрівниця рекомендує здійснити круїз на Гозо, Коміно та Блакитну лагуну.