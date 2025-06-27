У 2024 році Мальта прийняла майже 3,6 мільйона туристів. А цього року, очевидно, буде ще більше, пише 24 Канал, посилаючись на Metro.

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Який острів на Мальті заполонили туристи

Приблизно за 20 хвилин від материка розташований острів Коміно, що відомий своїм чистим природним басейном та блакитною лагуною. Очевидно, це вагомі причини, аби тисячі відпочивальників заполонили цей острів.

Цікаво, що не так давно цей острів вважався місцем для спокійного та розміреного відпочинку. Тепер його щодня наповнюють в середньому 10 тисяч туристів.

Скільки туристів буває на Коміно у високий сезон: відео

Чому це проблема

Місцеві жителі дедалі більше втомлюються від туристичної галузі, адже кількість відпочивальників у високий сезон постійно ажіотажна. А триває це весь липень і серпень.

Проблема – суттєва, адже за її розв'язання вже взялося міністерство туризму Мальти. Очільник пообіцяв "розвантажити" Коміно, запровадивши обмеження щодо кількості мандрівників, що прибувають на острів комерційними човнами.

До того ж Коміно насправді є природоохоронною зоною, де мешкають та розмножуються морські птахи – буревісники східні. Тож є побоювання, що з часом такий надмірний туризм може погубити флору та фауну Коміно.

Де розташований острів Коміно: карта