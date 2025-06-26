Таріфа – невеликий муніципалітет, який також відомий як одне з найпопулярніших місць для віндспорту в Європі. Саме це місто називають європейським Балі, розповідає 24 Канал, посилаючись на The Sun.

Зверніть увагу Цей італійський регіон називають найбільш недооціненим туристичним напрямком у Європі

Чому варто поїхати в Таріфу

Це стародавній муніципалітет в Андалусії, де колись розташовувалося римське поселення. У сільській місцевості поблизу Таріфи донині збереглися руїни міста Баело Клаудія, якому 2 тисячі років.

Окрім історичних пам'яток, Таріфа, звісно, славиться чудовими пляжами. Один із найпопулярніших – Плайя-де-Болонья, куди мандрівники приходять покупатися та позасмагати.



Плайя-де-Болонья / Фото Alamy

Також відомим є пляж Плайя-де-Вальдевакерос, що якраз схожий на балійський тип узбереж. Щоправда, тут відпочиває багато віндсерферів.



Таріфа – популярне місце для віндсерферів / Фото Alamy

Це відчуття тропічного раю посеред Середземномор'я. Це відчуття європейського Балі!

– поділився враженнями від відпустки інфлюєнсер з ніком Travel with Rafa.

Таріфа має спекотний середземноморський клімат. Там хоч і буває спекотно, погода загалом сприятлива для відпочинку через вплив океанського бризу. Середньодобова температура в літні місяці становить 19 – 22 градуси. У вересні також тепло, а вже з жовтня температура спадає.

Де розташована Таріфа: карта