Так, Санторіні вирізняється своїми мальовничими пляжами та неймовірною архітектурою. Однак це не означає, що схожих островів у грецькому архіпелазі Кіклад більше немає. 24 Канал, посилаючись на The Mirror, розповідає про чудову альтернативу.

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Який острів є альтернативою Санторіні

Мандрівникам, які прагнуть зануритися у "світ Кіклад", варто розглянути поїздку на Фолегандрос. Це крихітний острів, де можна насолодитися природою в найбільш недоторканному вигляді.

Острів Фолегандрос: карта

На Фолегандросі ті ж побілені будинки та церкви з блакитними куполами, що й на Санторіні. А це чудовий спосіб насолодитися класичною грецькою атмосферою в умовах тиші й спокою, без натовпів туристів.

Ландшафт Фолегандроса поєднує високі скелі і великі печери. Хора, "столиця" острова, побудована на краю скелі 200 метрів заввишки.



Скелі в Хорі / Фото Wikipedia

Портом Фолегандроса є маленьке село Каравостасіс. Тут радять відвідати невеличкий головний пляж, а також більш просторий – Вардія, що розташований неподалік.



Пляж Вардія / Фото Folegandros island

Щодня із Санторіні до Фолегандроса курсує лише один годинний пором. Можливо, це одна з причин, чому цей острів досі залишається його тінню.