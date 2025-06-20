Барвисті будинки вишикувалися вздовж берегів центральної річки – це місто в Каталонії має чим вразити. Зрештою, місцевим автобусом від Барселони туди їхати до 40 хвилин, розповідає 24 Канал, посилаючись на The Mirror.

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Яке місто назвали "недооціненою Барселоною"

Це Жирона, що також є відомим туристичним містом, але туди їдуть не такими натовпами, як у Барселону.

Ця перлина Каталонії відома своєю середньовічною архітектурою. Середньовічні стіни міста стоять з 14 століття, і тут знімали кілька сцен "Гри престолів",

– розповіла туристична експертка із подорожей у Західній Європі.

Саме вік міста та його вражаюча архітектура приваблюють туристів до Жирони. Стара частина міста розташована на крутому пагорбі Капутсінс на схід від річки Оньяр, а сучасна – на рівнинах на захід.

Оньяр перетинає місто з півдня на північ й історично зумовлював його розвиток. Адже під час повеней вода завдавала жахливих наслідків ще з історичних часів.



Річка Оньяр перетинає місто / Фото Pexels

Єврейський квартал у Жироні є одним із найкраще збережених у світі, оскільки з 982 по 1492 роки тут проживало велике єврейське населення. Сьогодні це купа вузьких брукованих вуличок, що здаються для мандрівників справжнім лабіринтом.

А над ними височіє Жиронський собор – велична споруда, що є зразком каталонської готичної архітектури. Вона розташована на вершині пагорба, куди ведуть 90 сходинок.



Жиронський собор на високому пагорбі / Фото Tripadvisor

Як і Дубровник у Хорватії, Жирона стала обов'язковим місцем для відвідування для шанувальників "Гри престолів". Собор був місцем зйомок у 6 сезоні фентезі.

Ще одна з причин відвідати Жирону – її клімат. Хоча більшість весняних і літніх днів тут світить сонце, через розташування міста недалеко від узбережжя Середземного моря, тут досить приємна погода.

У спекотні дні варто відвідати Площу Незалежності, що розташована на захід від річки Оньяр. Це гарне місце для відпочинку за кавою чи вином.