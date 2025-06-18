Влітку багато європейських країн переповнені туристами з усього світу. То ж якщо ви хочете уникнути натовпу і сповна насолодитися мандрівкою новою країною, Люксембург стане ідеальним варіантом. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Travel off Path.

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Безкоштовний транспорт у Люксембурзі

Люксембург – це справді найдоступніша для дослідження країна Європи і річ не лише у крихітних розмірах держави. У Люксембурзі абсолютно безкоштовний громадський транспорт не лише для громадян країни, а й для туристів. Кожен охочий може об'їздити всі куточки країни і не витратити на це жодної копійки.

Для зручного користування транспортом варто завантажити застосунок Mobiliteit.lu. У ньому можна ввести будь-який пункт призначення, адресу або просто орієнтир і отримати покрокову інструкцію щодо того, на який автобус або потяг сісти. Ба більше, є навіть нічний міський автобус, то ж можна не витрачати зайві гроші на таксі. Система громадського транспорту настільки проста, що буде зрозумілою кожному.



Осінь в Люксембурзі / Фото Teja J, Pexels

Чим ще Люксембург приваблює туристів

Хоч багато туристів оминають Люксембург через відсутність виходу до моря, та ця країна має чим здивувати. Тут дуже популярні виноробство та пивоваріння. Туристам радять відвідати паб Scott's Pub на березі мальовничої річки Альзет та завітати у прибережні виноробні. Деякі з них розташовані у печерах, то ж така дегустація точно може стати родзинкою мандрівки.

В однойменній столиці країни також є багато чим зайнятися. Гуляючи красивим старим містом Люксембургу, можна подумки перенестися у середньовіччя завдяки його колоритним будиночкам. Також варто скористатися панорамним ліфтом Pfaffenthal.

У найближчі 5 років місцевий авіаперевізник Luxair планує запустити багато нових рейсів з країни, то ж Люксембург може перетворитися у дуже популярний туристичний напрямок.