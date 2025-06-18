Найкоротша навколосвітня подорож

Кінорежисер Майкл Зервос продав свій будинок у Детройті і 18 січня 2024 року вирушив у навколосвітню подорож. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Mail Online.

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Зі США Майкл відправився у Росію, Туреччину, а далі – африканські країни. Наступними були Близький Схід, Азія та Океанія. Після цього мандрівник вирушив у Центральну Азію, Європу, Південну Америку та Карибський басейн.

Хоч навколосвітня подорож американця була найшвидшою в історії, та він не просто заїжджав у країну на день заради галочки. Він старався провести у кожному місці кілька ночей, аби відчути колорит та культуру нової країни.

Я ночував у кожній країні, іноді кілька ночей, окрім Ватикану, оскільки там немає готелів. Це було своєрідним моїм правилом, бо я не просто збирався побити рекорд. Я хотів розповідати історії та зустрічатися з людьми по дорозі,

– сказав Зервос.



Майкл на базарі в Тунісі / Фото Майкла Зервоса

Подорож американця завершилася 30 травня 2025 року, коли він вийшов з літака у Штатах. Мандрівник побив попередній рекорд навколосвітньої подорожі, що тривала 554 дні – він справився на 55 днів швидше.



Американець з дітьми в КНДР / Фото Майкла Зервоса

Турист чудово провів час, і він би повернувся ще раз у кожну країну, навіть у Північну Корею. До речі, американець був одним з перших туристів, який відвідав цю державу після того, як вона була ізольована 5 років. Майкл розповів, що у КНДР йому зустрічалися дуже хороші люди.