Погода зіпсувала краєвид

Мандрівниця Леоні провела у дорозі до Мачу-Пікчу 30 годин. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на сторінку дівчини в тіктоці.

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Спершу туристка летіла 8 годин літаком, потім їхала 17 годин автобусом, далі були велосипед та сплав річкою, після того – ще 5 годин пішки. Діставшись нарешті до Мачу-Пікчу, Леоні не змогла побачити нічого через сильний туман і дощ. Ніякого дивовижного краєвиду на стародавні руїни – лише густий сірий туман, який покриває весь ландшафт.

Дивіться відео невдалого краєвиду на Мачу-Пікчу:

За даними Exploor Peru, на Мачу-Пікчу часто є туман, а особливо вранці. Це пояснюється близькістю локації до тропічних лісів Амазонки та висотою над рівнем моря. Крім того, з листопада по березень у цій частині Анд триває сезон дощів, а туман – часте явище. Однак до обіду туман розсіюється і відкриває неймовірно захопливий вид на гори та стародавнє місто.

У коментарях до відео мандрівниці деякі туристи також написали, що були розчаровані цим чудом світу через велику кількість людей на локації.