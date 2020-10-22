Мачу-Пікчу – це стародавнє місто дивовижної історії інків та нерозгаданих таємниць. Воно входить в список 7 нових чудес світу. Мільйони туристів у супроводі гіда відвідують це прекрасне місце, й намагаються знайти відповіді на загадки.

Travel24 розповість вам, чим він цікавий.

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Мачу-Пікчу (у перекладі "Стара Гора") – таємниче місто Інків, яке побудоване в середині XV століття, і є головною визначною пам'яткою Перу. Він знаходиться приблизно за 100 кілометрів від столиці Імперії Інків міста Куско в горах на висоті 2450 метрів над рівнем моря і захований в Андах.

Історія

Про це місто стало відомо в 1911 році завдяки американському вченому з Єля – Хайрому Бінгхаму. Вчений шукав інше місто – легендарну Вількабамбу, куди, за переказами Інків, були вивезені багато їхніх скарбів і мумій правителів під час завоювання країни іспанцями.



Мачу-Пікчу під час відкриття Бінгемом / UnSplash

Згідно з легендою, піднявшись на одну з гір, Бінгем з носильником-перуанцем наткнулися на дві індіанських сім'ї, які охороняли "загублене місто". В одній з цих родин був маленький хлопчик, який, отримавши в подарунок від професора монетку в один сіль (еквівалент 30 центів), показав йому зарослу і майже невиразну стежку до прихованих за густою зеленню руїн стародавнього міста на вершині гори. Таким чином, всього за третину долара археолог дізнався дорогу до міфічної цитаделі, яка пережила розквіт і занепад цивілізації інків. Саме місто ділилося на сектори: район храмів, житловий сектор, темниці й цвинтар.

Призначення міста

Досі невідомо, для чого саме був побудований Мачу-Пікчу. Згідно з документами XVI століття це була резиденція верховного Інки – Пачакутека (1438-1470), яка після його смерті перетворилася в місце, куди посилали на навчання дітей знатних прізвищ Куско.



Мачу-Пікчу / UnSplash

Чоловіки вчилися астрономії, а жінки – текстильної справи. За іншою версією у міста було військове й оборонне призначення: по-перше, він забезпечував контроль над підлеглими інкам навколишніми племенами, а по-друге, під контролем Мачу-Пікчу був доступ у родючі тропічні та субтропічні регіони, де вирощувалися фрукти, гарбузи, кока і різні медичні рослини – найважливіші для того часу продукти.

Населення

Місто проіснувало трохи понад 100 років – до 1532 року, до того, як іспанські колонізатори вдерлися на територію імперії. В цей час жителі Мачу-Пікчу таємничим чином зникли. За однією з версій це сталося через те що місто продовольче залежало від столиці – Куско, і коли прийшли іспанські завойовники й постачання продовольства припинилися, голод поступово змусив жителів покинути місто. За іншою – 5000 жителів, що належали до простих станів, вирушили воювати проти іспанців, а 3000 осіб знаті пішли в легендарну Вількабамбу і забрали з собою свої скарби.



Місто інків / UnSplash

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Таємниці

Археологи, що проводили тут розкопки, сподівалися знайти відповіді на багато питань, але в підсумку наткнулися на ще більшу кількість загадок. У місті були знайдені 173 скелета, з яких півтори сотні – жіночі, при цьому жодного цінного предмета при них виявлено не було. Крім того, було ще одне поховання, яке відрізняється від інших – Бінгем назвав його гробницею верховного жерця – тут знайшли останки хворої сифілісом жінки, маленької собачки, кілька керамічних предметів і одяг з вовни.



Мачу-Пікчу / UnSplash

Останнім часом древнє місто інків відвідувало до 2 000 туристів в день, що змусило ЮНЕСКО вимагати скоротити кількість відвідувань до 800. Для рекреаційної підтримки цього важкодоступного пам'ятника історії в сусіднє місто Агуас-Каліентес були прокладені залізничні колії, нині приймають по 10 поїздів на добу, а від залізничної станції до Мачу-Пікчу ходить автобус. Спочатку планувалося побудувати тут канатну дорогу, але ЮНЕСКО виступило категорично проти цього, тому що і без неї потік туристів вже доводиться скорочувати.