Уряд Перу зробив виняток і відкрив руїни інків Мачу-Пікчу для єдиного туриста з Японії, який чекав майже сім місяців, щоб відвідати цей об'єкт світової спадщини.

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Джессі Катаяма мав намір відвідати руїни інків, але його плани змінилися, коли через спалах коронавірусу пам'ятку закрили. Приїхавши у Перу, він планував провести тут лише декілька днів, але у зв'язку з карантином – подорожі обмежили, тому Джессі був змушений залишитися у місті Агуас-Кальентес неподалік від Мачу-Пікчу.



Мачу-Пікчу / vsviti.com.ua

Міністр культури Алехандро Нейра заявив, що пану Катаямі надали доступ після подання спеціального запиту. Давня мрія японця все ж здійснилася у суботу, 10 жовтня. Перед поверненням додому, йому дозволили увійти на територію пам'ятки з керівником парку.

Турист зняв відео на вершині гори Мачу-Пікчу.

Цей тур справді дивовижний, дякую, - сказав Джессі.

Стародавню цитадель інків, яка є найпопулярнішою пам'яткою Перу, планують відкрити у листопаді. Але це ще невідомо…