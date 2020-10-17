Правительство Перу сделало исключение и открыло руины инков Мачу-Пикчу для единственного туриста из Японии, который ждал почти семь месяцев, чтобы посетить этот объект мирового наследия.

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Джесси Катаяма намеревался посетить руины инков, но его планы изменились, когда из-за вспышки коронавируса памятник закрыли. Приехав в Перу, он планировал провести здесь только несколько дней, но в связи с карантином – путешествия ограничили, поэтому Джесси был вынужден остаться в городе Агуас-Кальентес неподалеку от Мачу-Пикчу.



Мачу-Пикчу / vsviti.com.ua

Министр культуры Алехандро Нейра заявил, что господину Катаяма предоставили доступ после представления специального запроса. Давняя мечта японца все же осуществилась в субботу, 10 октября. Перед возвращением домой, ему позволили войти на территорию памятника с руководителем парка.

Турист снял видео на вершине горы Мачу-Пикчу.

Этот тур действительно удивительный, спасибо, - сказал Джесси.

Древнюю цитадель инков, которая является самой популярной достопримечательностью Перу, планируют открыть в ноябре. Но это еще неизвестно ...