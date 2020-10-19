Індійський мавзолей Тадж-Махал належить до рукотворних чудес світу. Цей храм духовності несе в собі чарівну легенду про кохання та є одним з найбільш популярних місць, що відвідують туристи щодня.

Travel24 розповість вам історію створення та цікаві факти про Тадж-Махал.

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Мавзолей був побудований за наказом Шах Джахана, імператора Великих Моголів, він ось вже більш як триста років є головним символом втраченого кохання. Пам'ятка внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та визнана найкращим взірцем індо-мусульманської архітектури.



Тадж-Махал / UnSplash

Історія

Індійський шах Джахан безповоротно закохався в красуню Мумтаз Махал і взяв її у дружини, не дивлячись на низьке походження. За 19 років у шлюбі жоден похід чи інше політичне рішення не приймалося шахом без обговорення з коханою. Бувши щасливою у шлюбі, Мумтаз Махал народила чоловіку 13 дітей, однак померла, народжуючи 14-го. Серце володаря розривалось від болю та втрати. Убитий горем Шах Джахан наказав збудувати для коханої мавзолей, якого світ ще не бачив. Через рік після смерті Мумтаз Махал, в 1632 році, почалося грандіозне будівництво в Агрі, що була тоді столицею імперії.

22 роки кропіткої праці та 20 тисяч пар людських рук будували витвір мистецтва, якому немає рівних по всьому світу й досі. Легенда свідчить, що після закінчення будівництва Шах Джахан наказав позбавити скульпторів і архітекторів рук, щоб вони ніколи більше не змогли побудувати таку чудову будівлю, а також очей, щоб вони не могли побачити що-небудь більш красиве, ніж той пам'ятник, який вони звели в Агрі.



Мавзолей прекрасний навіть у похмуру погоду / UnSplash

Опис

Тадж-Махал поєднав у собі риси перських, індійських і ісламських архітектурних стилів, ставши кращим зразком Могольської архітектури. П'ятибанна будівля висотою 74 метри, з чотирма мінаретами по кутах оточена красивим садом з фонтанами та басейном. Стіни мавзолею складені з напівпрозорого мармуру, який привозили на будівництво за 300 кілометрів.

Мармур Тадж-Махалу має унікальну особливість: вдень він виглядає білим, на сході сонця – рожевим, а в місячну ніч – сріблястим. Спершу мармурові стіни були оздоблені безліччю дорогоцінних каменів – бірюзою, агатом, малахітом, сердоліком, а двері в мавзолей, що символізують вхід в рай, були прикрашені найтоншим мереживом срібла. В самому серці мавзолею стоять дві лжегробниці (справжні склепи – під підлогою), кам'яні квіти килимом покривають стіни.



Стіни мавзолею з зовнішнього боку / UnSplash

Тадж Махал є частиною величезного комплексу – зрошувальний канал, сад, мечеть, ряд інших палацових споруд, чотири басейни – все тут розміщено відповідно до осьової симетрії, центром якої є мавзолей. Симетрію порушує тільки гробниця самого Шах Джахана, похованого тут згідно з його заповітом поруч зі своєю коханою Мумтаз Махал.

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Цікаві факти

Історики схильні вважати, що архітектором Тадж-Махала був Іса Мухаммед Ефенді, що має турецьке походження. Будівництвом мавзолею керували відразу кілька видатних архітекторів того часу, а сам Падишах постійно контролював процес

До знаменитого храму не можна під'їхати на автомобілі: транспорт доведеться залишити на спеціальній стоянці й прогулятися пішки. Це зроблено для того, щоб вихлопні гази не чинили негативного впливу на спорудження. Примітно і те, що над Тадж-Махалом заборонено літати літакам

Всередині самого мавзолею розташовані дві гробниці: Падишаха і його дружини



Гробниці всередині Тадж-Махалу / kuku.travel