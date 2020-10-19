Индийский мавзолей Тадж-Махал относится к рукотворным чудесам мира. Этот храм духовности несет в себе волшебную легенду о любви и является одним из самых популярных мест, посещаемых туристами ежедневно.

Travel24 расскажет вам историю создания и интересные факты о Тадж-Махале.

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Мавзолей был построен по приказу Шах Джахана, императора Великих Моголов, он уже более трехсот лет является главным символом утраченной любви. Памятка внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и признана лучшим образцом индо-мусульманской архитектуры.



Тадж-Махал / UnSplash

История

Индийский Шах Джахан безвозвратно влюбился в красавицу Мумтаз Махал и взял ее в жены, несмотря на низкое происхождение. За 19 лет в браке ни один поход или иное политическое решение не принималось шахом без обсуждения с любимой. Будучи счастливой в браке, Мумтаз Махал родила мужу 13 детей, однако умерла, рожая 14-го. Сердце обладателя разрывалось от боли и потери. Убитый горем Шах Джахан приказал построить для любимой мавзолей, которого мир еще не видел. Через год после смерти Мумтаз Махал, в 1632 году, началось грандиозное строительство в Агре, бывшей тогда столицей империи.

22 года кропотливого труда и 20 тысяч пар рук строили произведение искусства, которому нет равных во всем мире до сих пор. Легенда гласит, что после окончания строительства Шах Джахан приказал лишить скульпторов и архитекторов рук, чтобы они никогда больше не смогли построить такое ​​замечательное здание, а также глаз, чтобы они не могли увидеть что-нибудь более красивое, чем тот памятник, который они возвели в Агре.



Мавзолей прекрасен даже в пасмурную погоду / UnSplash

Описание

Тадж-Махал соединил в себе черты персидских, индийских и исламских архитектурных стилей, став лучшим образцом Могольской архитектуры. Пятикупольное здание высотой 74 метра, с четырьмя минаретами по углам окружена красивым садом с фонтанами и бассейном. Стены мавзолея сложены из полупрозрачного мрамора, который привозили на строительство за 300 километров.

Мрамор Тадж-Махала имеет уникальную особенность: днем ​​он выглядит белым, на восходе солнца – розовым, а в лунную ночь – серебристым. Сначала мраморные стены были украшены множеством драгоценных камней – бирюзой, агатом, малахитом, сердоликом, а дверь в мавзолей, символизирующие вход в рай, были украшены тончайшим кружевом серебра. В самом сердце мавзолея стоят две лже-гробници (настоящие склепы – под полом), каменные цветы ковром покрывают стены.



Стены мавзолея с внешней стороны / UnSplash

Тадж Махал является частью огромного комплекса – оросительный канал, сад, мечеть, ряд других дворцовых сооружений, четыре бассейна – все здесь размещено в соответствии с осевой симметрией, центром которой является мавзолей. Симметрию нарушает только гробница самого Шах Джахана, похороненного здесь согласно его завещанию рядом со своей любимой Мумтаз Махал.

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Интересные факты

Историки склонны считать, что архитектором Тадж-Махала был Иса Мухаммед Эфенди, что имеет турецкое происхождение. Строительством мавзолея руководили сразу несколько выдающихся архитекторов того времени, а сам Падишах постоянно контролировал процесс

К знаменитому храму нельзя подъехать на автомобиле: транспорт придется оставить на специальной стоянке и прогуляться пешком. Это сделано для того, чтобы выхлопные газы не оказывали негативного влияния на сооружения. Примечательно и то, что над Тадж-Махалом запрещено летать самолетам

Внутри самого мавзолея расположены две гробницы: Падишаха и его жены



Гробницы внутри Тадж-Махала / kuku.travel