Мачу-Пикчу – это древний город удивительной истории инков и неразгаданных тайн. Оно входит в список 7 новых чудес света. Миллионы туристов в сопровождении гида посещают это прекрасное место, и пытаются найти ответы на загадки.

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Мачу-Пикчу (в переводе "Старая гора") – таинственный город Инков, построенный в середине XV века, и является главной достопримечательностью Перу. Он находится примерно в 100 километрах от столицы Империи Инков города Куско в горах на высоте 2450 метров над уровнем моря и спрятан в Андах.

История

Об этом городе стало известно в 1911 году благодаря американскому ученому из Йеля – Хайрему Бингхаму. Ученый искал другой город – легендарную Вилькабамбу, куда, по преданию Инков, были вывезены многие их сокровищ и мумий правителей во время завоевания страны испанцами.



Мачу-Пикчу во время открытия Бингемом / UnSplash

Согласно легенде, поднявшись на одну из гор, Бингем с носильщиком-перуанцем наткнулись на две индейских семьи, охранявшие "потерянный город". В одной из этих семей был маленький мальчик, который, получив в подарок от профессора монетку в один соль (эквивалент 30 центов), показал ему заросшую и почти невнятную тропу к скрытым за густой зеленью руин древнего города на вершине горы. Таким образом, всего за треть доллара археолог узнал дорогу к мифической цитадели, которая пережила расцвет и упадок цивилизации инков. Сам город делился на сектора: район храмов, жилой сектор, темницы и кладбище.

Назначение города

До сих пор неизвестно, для чего именно был построен Мачу-Пикчу. Согласно документам XVI века это была резиденция верховного Инки – Пачакутека (1438-1470), которая после его смерти превратилась в место, куда посылали на обучение детей знатных фамилий Куско.



Мачу-Пикчу / UnSplash

Мужчины учились астрономии, а женщины – текстильного дела. По другой версии в города было военное и оборонное назначение: во-первых, он обеспечивал контроль над подчиненными инкам окружающими племенами, а во-вторых, под контролем Мачу-Пикчу был доступ в плодородные тропические и субтропические регионы, где выращивались фрукты, тыкву, кока и различные медицинские растения – важнейшие для того времени продукты.

Населения

Город просуществовал чуть больше 100 лет – до 1532 года, до того, как испанские колонизаторы вторглись на территорию империи. В это время жители Мачу-Пикчу таинственным образом исчезли. По одной из версий это произошло потому что город продовольственное зависело от столицы – Куско, и когда пришли испанские завоеватели и поставки продовольствия прекратились, голод постепенно заставил жителей покинуть город. По другой – 5000 жителей, принадлежащих к простым состояниям, отправились воевать против испанцев, а 3000 человек знати пошли в легендарную Вилькабамбу и забрали с собой свои сокровища.



Город инков / UnSplash

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Тайны

Археологи, проводившие здесь раскопки, надеялись найти ответы на многие вопросы, но в итоге наткнулись на еще большее количество загадок. В городе были найдены 173 скелета, из которых полторы сотни – женские, при этом ни одного ценного предмета при них обнаружено не было. Кроме того, было еще одно захоронение, которое отличается от других – Бингем назвал его гробницей верховного жреца – здесь нашли останки больной сифилисом женщины, маленькой собачки, несколько керамических предметов и одежды из шерсти.



Мачу-Пикчу / UnSplash

В последнее время древний город инков посещало до 2000 туристов в день, что заставило ЮНЕСКО требовать сократить количество посещений до 800. Для рекреационной поддержки этого труднодоступного памятника истории в соседний город Агуас-Калиентес были проложены железнодорожные пути, сейчас принимают по 10 поездов в сутки, а от железнодорожной станции до Мачу-Пикчу ходит автобус. Изначально планировалось построить здесь канатную дорогу, но ЮНЕСКО выступило категорически против этого, потому что и без нее поток туристов уже приходится сокращать.