Це містечко ідеально підходить для тих, хто шукає тихого відпочинку в місці, що нагадує Венецію. Його називають недооціненою перлиною Франції, розповідає 24 Канал, посилаючись на The Mirror.

Зверніть увагу Турист назвав недооцінене місто у Франції, яке насправді не гірше за Париж

Містечко Ґрімо – "Прованська Венеція"

Муніципалітет Ґрімо розташований у регіоні Прованс – Альпи – Лазурний Берег. Його звивисті вулички, мальовничі канали з човнами та будинки, що виходять прямо на воду, нагадують славнозвісне італійське місто. Через це Порт-Грімо неофіційно називають Прованською Венецією.



Вечірній Ґрімо / Фото FranceComfort

У селі можна помилуватися середньовічною архітектурою та старовинними церквами. Однією з найвідоміших святинь є церква Святого Франциска Ассизького – біла споруда з казковими вітражами. Це творіння архітектора Франсуа Шпоррі, який, власне і спроєктував Ґрімо.

Любителям пляжного відпочинку тут дуже сподобається. Узбережжя Ґрімо – це довга золотиста піщана смуга з чистою та теплою водою. Ось які відгуки на Google Maps нещодавно залишили туристи про Plage de Port Grimaud:

Невелике, але дуже гарне затишне місце. Багато хороших місць, щоб поїсти та випити, насолоджуючись краєвидами.

Дуже довгий і широкий пляж. Позаду є великий котедж (з супербаром), тож усі можуть весело провести час влітку.

Ми вже 20 років приїжджаємо або в травні, або у вересні. Завжди добре, завжди чисто, завжди рекомендую.

Де розташований Ґрімо: карта

Для авантюрних туристів на пляжі пропонують різні види водного спорту, наприклад катання на гідроциклах, парасейлінг та вейкбординг.

Цікаво, що в'їзд автомобілів у Ґрімо заборонений усім, хто не є власником місцевої нерухомості. Це містечко дуже колоритне, і його правила створені для того, щоб зберігати всю природну красу.