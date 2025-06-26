Містечка Умбрії можуть здаватися менш красивими, бо їх і рідше фотографують, ніж популярні сусідні. Однак цей маловідомий регіон визнали найбільш недооціненим у Європі, і посідає він у рейтингу перше місце, розповідає 24 Канал, посилаючись Travel + Leisure.

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В Умбрії менше туристів, але вона прекрасна

Рейтинг набільше недооцінених туристичних напрямків для відвідування влітку опублікувало лондонське туристичне агентство CV Villas. Лідерів визначили шляхом аналізу відгуків про найкращі пам'ятки у 50 менш відвідуваних європейських напрямках. Умбрія, яка посіла перше місце, отримала статус недооціненого на 94,67 бала зі 100 можливих.

Умбрію останніми роками називали "Новою Тосканою", але вона все ще залишається поза увагою, зберігаючи свій сільський шарм, ідеальний для тих, хто шукає відпочинок без натовпу,

– написали експерти.



Вигляд на Тоді – середньовічне містечко в серці Умбрії / Фото Viaggiapiccoli

На другому місці в рейтингу опинилося серфінг-місто Біарриц у Франції. Воно відоме довгими піщаними пляжами та культовим скелястим мисом Роше-де-ла-В'єрж. І хоч Біарриц називають центром морського туризму, воно вважається недооціненим напрямком з боку мандрівників.

Топ-10 недооцінених туристичних напрямків Європи

1. Регіон Умбрія, Італія.

2. Місто Біарриц, Франція.

3. Місто Пафос, Кіпр.

4. Регіон Бретань, Франція.

5. Регіон Емілія-Романья, Італія.

6. Острів Парос, Греція.

7. Місто Сан-Себастьян, Іспанія.

8. Місто Антіб, Франція.

9. Місто Сент-Айвз, Велика Британія.

10. Муніципалітет Таорміна, Італія.

Регіон Умбрія на карті: