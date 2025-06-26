Городки Умбрии могут казаться менее красивыми, потому что их и реже фотографируют, чем популярные соседние. Однако этот малоизвестный регион признали самым недооцененным в Европе, и занимает он в рейтинге первое место, рассказывает 24 Канал, ссылаясь Travel + Leisure.

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В Умбрии меньше туристов, но она прекрасна

Рейтинг самых недооцененных туристических направлений для посещения летом опубликовало лондонское туристическое агентство CV Villas. Лидеров определили путем анализа отзывов о лучших достопримечательностях в 50 менее посещаемых европейских направлениях. Умбрия, которая заняла первое место, получила статус недооцененного на 94,67 балла из 100 возможных.

Умбрию в последние годы называли "Новой Тосканой", но она все еще остается без внимания, сохраняя свой сельский шарм, идеальный для тех, кто ищет отдых без толпы,

– написали эксперты.



Вид на Тогда – средневековый городок в сердце Умбрии / Фото Viaggiapiccoli

На втором месте в рейтинге оказался серфинг-город Биарриц во Франции. Он известен длинными песчаными пляжами и культовым скалистым мысом Роше-де-ла-Вьерж. И хотя Биарриц называют центром морского туризма, он считается недооцененным направлением со стороны путешественников.

Топ-10 недооцененных туристических направлений Европы

1. Регион Умбрия, Италия.

2. Город Биарриц, Франция.

3. Город Пафос, Кипр.

4. Регион Бретань, Франция.

5. Регион Эмилия-Романья, Италия.

6. Остров Парос, Греция.

7. Город Сан-Себастьян, Испания.

8. Город Антиб, Франция.

9. Город Сент-Айвз, Великобритания.

10. Муниципалитет Таормина, Италия.

Регион Умбрия на карте: