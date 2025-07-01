Ця перлина розташовується на узбережжі Коста-Бланка, пише 24 Канал з посиланням на Express. Приморське місто Денія на сході Іспанії пропонує ідеальне поєднання іспанських традицій та природних красот.

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Де спокійно відпочити в Іспанії

Це затишне місто, яке не переповнене туристами, може багато чого запропонувати туристам. Уздовж 20-кілометрової берегової лінії розташовані прекрасні піщані пляжі в північній частині, а на півдні – круті скелі.

Найширший пляж у місті – Лес-Девесес, який розташований найдальше від міської зони. Він ідеально підходить для тих, хто любить тишу і спокій.

Один з мандрівників на туристичному сайті TripAdvisor порівняв цей пляж з Карибським островом.

"Цей пляж найкрасивіший, пісок нагадує про Карибський острів, він такий білий і м'який. Це фантастичне місце для "прогулянки пляжем", а наприкінці прогулянки ви можете пообідати, випити кави або пива в Лос-Баньйосі, і вид просто приголомшливий", – поділився враженнями відвідувач.



Денія (Іспанія) / Фото valthebackpacker.com

Інший турист зазначив, що цей довгий пляж з білим піском і чистою водою є безкоштовним.

Як пише Express, у місті Денія також є захопливі пам'ятки, включно з церквою Асунсьйон 18 століття та мерією, яка може похизуватися двома меморіальними дошками з давнього храму римської богині Діани.

Історичний центр Денії та Старе місто відображають чудову стародавню історію, а також є домівкою для чарівної головної вулиці, що складається з крамниць одягу, кав'ярень та невеликих кондитерських.

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