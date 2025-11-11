У британському графстві Корнуолл є містечко Лоо (Looe), яке добре відоме шанувальникам кіно. Видання Mirror рекомендує відвідати місто до того, як туди з'їдуться натовпи туристів, пише 24 Канал.

В яких місцях знімали серіал Гаррі Поттер?

Нещодавно місцеві жителі бачили знаменитостей, зокрема Джона Літгоу, який у серіалі гратиме Дамблдора.

Як пише Mirror, у Лоо вже є пам'ятка, яку обов'язково мають відвідати шанувальники Гаррі Поттера, – незвичайний тематичний магазин під назвою Henrietta Pyewacket, який пропонує безліч товарів зі світу чарівників.

Це лише один із чарівних магазинів, які є у містечку з вузькими вуличками, що плавно спускаються до узбережжя. Туристам рекомендують прогулятися брукованими дорогами та завітати у сувенірні крамниці, бутики та історичні паби.

Пляж міста розташований у піщаній бухті з мілководними місцями для купання. У літні місяці тут часто буває багатолюдно, на воді катаються серфери та віндсерфери.

Прихильникам тихішого відпочинку слід вирушати до скелястої бухти Talland Bay, де, попри скелястість, є місця для купання. Це також чудове місце для прогулянки вздовж узбережжя.



Пляж у містечку Лоо / Фото Greg Martin / Cornwall Live

За даними Cornwall Live, у графстві є ще два місця, де були помічені знімальні групи. Зокрема, невелике рибальське селище Cadgwith Cove, розташоване на півострові Лізард.

Воно має традиційну для Корнуолла атмосферу, з невеликими рибальськими човнами на пляжі, що привозять місцевих крабів, і яких можна скуштувати в одному з невеликих кафе на березі моря. Також тут є гальковий пляж, популярний для плавання та снорклінгу. Це миле селище має безліч затишних котеджів і є ідеальним місцем, щоб уникнути натовпу у високий сезон.

Інше місце, яке використали для зйомок серіалу, – це бухта Kynance Cove на півострові Лізард, який славиться пляжами з білим піском і бірюзовими водами. У цьому місці бачили, як Джон Літгоу гуляв по пляжу в мантії Дамблдора.

У цьому районі також є красиві скелі, стежки для прогулянок, а також морські печери, які можна досліджувати під час відливу. Відвідувачам слід бути обережними при вході в печери, оскільки раптовий приплив може відрізати шлях назад.

