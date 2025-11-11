В британском графстве Корнуолл есть городок Лоо (Looe), который хорошо известен поклонникам кино. Издание Mirror рекомендует посетить город до того, как туда съедутся толпы туристов, пишет 24 Канал.

Недавно местные жители видели знаменитостей, в частности Джона Литгоу, который в сериале будет играть Дамблдора.

Как пишет Mirror, в Лоо уже есть достопримечательность, которую обязательно должны посетить поклонники Гарри Поттера, – необычный тематический магазин под названием Henrietta Pyewacket, который предлагает множество товаров из мира волшебников.

Это лишь один из волшебных магазинов, которые есть в городке с узкими улочками, плавно спускаются к побережью. Туристам рекомендуют прогуляться по мощеным дорогам и посетить сувенирные магазины, бутики и исторические пабы.

Пляж города расположен в песчаной бухте с мелководными местами для купания. В летние месяцы здесь часто бывает многолюдно, на воде катаются серферы и виндсерферы.

Сторонникам более тихого отдыха следует отправляться в скалистую бухту Talland Bay, где, несмотря на скалистость, есть места для купания. Это также отличное место для прогулки вдоль побережья.



Пляж в городке Лоо / Фото Greg Martin / Cornwall Live

По данным Cornwall Live, в графстве есть еще два места, где были замечены съемочные группы. В частности, небольшой рыбацкий поселок Cadgwith Cove, расположен на полуострове Лизард.

Она имеет традиционную для Корнуолла атмосферу, с небольшими рыбацкими лодками на пляже, привозящими местных крабов, и которых можно отведать в одном из небольших кафе на берегу моря. Также здесь есть галечный пляж, популярный для плавания и снорклинга. Этот милый поселок имеет множество уютных коттеджей и является идеальным местом, чтобы избежать толпы в высокий сезон.

Другое место, которое использовали для съемок сериала, – это бухта Kynance Cove на полуострове Лизард, который славится пляжами с белым песком и бирюзовыми водами. В этом месте видели, как Джон Литгоу гулял по пляжу в мантии Дамблдора.

В этом районе также есть красивые скалы, тропы для прогулок, а также морские пещеры, которые можно исследовать во время отлива. Посетителям следует быть осторожными при входе в пещеры, поскольку внезапный прилив может отрезать путь обратно.

