Новий звіт Expedia про тенденції в туризмі розкрив найкращі місця, які варто відвідати шанувальникам кіно та телебачення наступного року. Про це пише 24 Канал з посиланням на TimeOut.

Дивіться також Приморська перлина, де +25 градусів у жовтні: яке місто назвали найкращим для туризму

Які країни будуть у тренді у 2026 році?

Видання розповідає про "сет-джетинг" – тренд подорожей до місць, де знімали телевізійні шоу та фільми. Наприклад, район Лондона Ноттінг-Гілл приваблює туристів з того часу, як Г'ю Грант і Джулія Робертс зіграли в однойменному фільмі.

Як йдеться у звіті від Expedia, мода на "сет-джетинг" нікуди не зникне. Приблизно 81 % мандрівників покоління Z і міленіалів зараз планують свої подорожі на основі того, що вони бачили на екрані.

Наступного року блокбастери та телесеріали стануть чудовим джерелом натхнення для мандрівок. Якщо забронювати квитки до їх виходу, то існує можливість отримати кращі ціни та менше натовпу.

Expedia провела дослідження та склала список найпопулярніших місць для "сет-джетингу" у 2026 році.

Йоркшир стане найпопулярнішим місцем для любителів кіно у 2026 році. Саме тут знімається довгоочікувана екранізація роману "Грозовий перевал" Емеральд Феннелл з Марго Роббі та Джейкобом Елорді в головних ролях, а також останній фільм серії "Абатство Даунтон", який вже вийшов у прокат.

Якщо ви віддаєте перевагу теплішим кліматичним умовам, то наступного літа на великі екрани вийде фільм Крістофера Нолана "Одіссея", знятий на Пелопоннесі на півдні Греції.

У грецькій епопеї знімуться Метт Деймон, Том Голланд, Енн Гетевей та Зендая – і це лише деякі з акторів. Також є романтичні комедії "Останній курорт" і "Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці", дія яких відбувається на Філіппінах та у Хорватії відповідно.

Які найкращі місця для подорожей у 2026 році, пов'язані з кіно?

"Грозовий перевал" і "Абатство Даунтон": Йоркшир, Велика Британія

"Джей Келлі": Тоскана, Італія

"Моана" (ігровий фільм): Самоа, Полінезія

"Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці": Далматинське узбережжя, Хорватія

"Одіссея": Пелопоннес, Греція

"Ніхто цього не хоче": Лос-Анджелес, США

"Аватар: Вогонь і попіл": Веллінгтон, Нова Зеландія

"Останній курорт": Палаван, Філіппіни

Куди поїхати у відпустку?