Острів Маврикій був названий одним з найкращих місць для зимового відпочинку під сонцем. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.
Куди поїхати відпочити на море взимку?
Експерт з подорожей назвав чотири найкращі місця для зимового відпочинку, серед яких є Маврикій. Острівна держава розташовується в Індійському океані, приблизно за 1100 морських миль від узбережжя Східної Африки, на схід від Мадагаскару.
До його складу входять головний острів Маврикій, а також острови Родрігес, Агалега й Каргадос-Карахос. Маврикій увійшов до списку експерта разом з Канарськими островами, Мальдівами та Мексикою.
Маврикій є вдалим вибором для тих, хто мріє про шикарний відпочинок в Індійському океані. Особливо мандрівникам рекомендують курорт Anse La Raie.
Навіть взимку температура повітря на острові Маврикій залишається теплою і приємною, близько 29 градусів. Це робить цей курорт ідеальним для сонячних днів на білосніжних пляжах і віндсерфінгу на спокійних бірюзових водах.
Але Маврикій приваблює не тільки пляжами. Популярне видання Lonely Planet називає Маривкій "місцем, яке винагороджує навіть найменші спроби його дослідити".
На островах доступний піший туризм у лісистій і гірській місцевості й снорклінг на узбережжі. Також на човні можна відвідувати невеличкі острови, а під час екскурсій оглядати ботанічні сади й колоніальні плантації.
Серед обов'язкових для відвідування місць на Маврикії є каплиця Cap Malheureux Chapel, що розташовується на березі моря. Всередині каплиці є вишукані дерев'яні інтер'єри та купіль для свяченої води, витесана з гігантської мушлі. З берегової лінії також можна побачити суворий силует острова Раунд, заповідника, де мешкають рідкісні пальми та рептилії.
На Маврикії є два об'єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Aapravasi Ghat, колишній імміграційний центр для найманих робітників, та гора Le Morne Cultural Landscape, яка слугувала притулком для втікачів-рабів і стала символом їхньої боротьби за свободу.
Де відпочити на морі взимку?
Курорт Рів'єра-Мая у Мексиці є ідеальним місцем для зимового відпочинку з температурою повітря від 21 до 29 градусів. Він відомий своїми великими курортами all-inclusive, історичними пам'ятками та можливостями для різних водних і наземних розваг.
Окрім того, для зимового відпочинку на морі рекомендують такі країни, як ОАЕ, Мальдіви, В'єтнам, Занзібар, Таїланд, Домінікана, Мадагаскар, Малайзія, де дійсно спека в цей період року.
Також кінець осені є ідеальним часом для того, щоб відвідати Сейшельські острови в Африці.