Острів Маврикій був названий одним з найкращих місць для зимового відпочинку під сонцем. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

Куди поїхати відпочити на море взимку?

Експерт з подорожей назвав чотири найкращі місця для зимового відпочинку, серед яких є Маврикій. Острівна держава розташовується в Індійському океані, приблизно за 1100 морських миль від узбережжя Східної Африки, на схід від Мадагаскару.

До його складу входять головний острів Маврикій, а також острови Родрігес, Агалега й Каргадос-Карахос. Маврикій увійшов до списку експерта разом з Канарськими островами, Мальдівами та Мексикою.

Маврикій є вдалим вибором для тих, хто мріє про шикарний відпочинок в Індійському океані. Особливо мандрівникам рекомендують курорт Anse La Raie.

Навіть взимку температура повітря на острові Маврикій залишається теплою і приємною, близько 29 градусів. Це робить цей курорт ідеальним для сонячних днів на білосніжних пляжах і віндсерфінгу на спокійних бірюзових водах.



Маврикій / Фото Pexels

Але Маврикій приваблює не тільки пляжами. Популярне видання Lonely Planet називає Маривкій "місцем, яке винагороджує навіть найменші спроби його дослідити".

На островах доступний піший туризм у лісистій і гірській місцевості й снорклінг на узбережжі. Також на човні можна відвідувати невеличкі острови, а під час екскурсій оглядати ботанічні сади й колоніальні плантації.

Серед обов'язкових для відвідування місць на Маврикії є каплиця Cap Malheureux Chapel, що розташовується на березі моря. Всередині каплиці є вишукані дерев'яні інтер'єри та купіль для свяченої води, витесана з гігантської мушлі. З берегової лінії також можна побачити суворий силует острова Раунд, заповідника, де мешкають рідкісні пальми та рептилії.

На Маврикії є два об'єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Aapravasi Ghat, колишній імміграційний центр для найманих робітників, та гора Le Morne Cultural Landscape, яка слугувала притулком для втікачів-рабів і стала символом їхньої боротьби за свободу.

Де відпочити на морі взимку?