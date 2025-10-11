Про ціни на Гран-Канарії та місця, які обов'язково треба відвідати 24 Канал розповідає з посиланням на експертів Lonely Planet.

Куди піти на Гран-Канарії?

Дюни Маспаломас

Одним з найбільш популярних місць Гран-Канарії, які має побачити кожен турист, що прибув на острів, є дюни Маспаломас. Величезні піщані пагорби золотого кольору існували тут ще задовго до появи готелів та курортів. Щоб зберегти дюни, місцева влада запровадила суворі правила для усіх, хто хоче їх побачити. Прогулятися цією пустелею посеред Європи можна лише по відведених маршрутах, де кожен відчує себе героєм книги Френка Герберта "Дюна".

Дюни Маспаломас / Фото Summer Stock, Pexels

Роке-Нубло

Природний парк Roque Nublo Protected Area вражає своїм ландшафтом. Тут розташований унікальний моноліт Роке-Нубло, висота якого становить 80 метрів. Вулканічна скеля за формою нагадує людський палець, який показує вгору. У давнину корінні мешканці Гран-Канарії вважали це місце священним і здійснювали тут ритуали.

Зверніть увагу! За даними Canarian Weekly, місцева влада обмежила кількість відвідувачів, які одночасно можуть перебувати біля моноліту, з 2000 до 300. Тож туристам доведеться бронювати час відвідин заздалегідь. Це зробили для того, щоб зберегти природні околиці Роке-Нубло.



Роке-Нубло / Фото Magic K, Pexels

Лас-Пальмас

Навіть якщо ви приїхали на Гран-Канарію лише за пляжним відпочинком, радимо в якийсь день вибратися у столицю острова – Лас-Пальмас. В історичному районі міста розташовано безліч культурних та архітектурних пам'яток. Саме тут можна відчути атмосферну Гран-Канарії і побачити її історію.



Лас-Пальмас / Фото Marian Florinel Condruz, Pexels

Які ціни на Гран-Канарії?

Валюта у Гран-Канарії – євро. Майже у всіх місцях можна розрахуватися карткою. Ось середній діапазон цін на острові:

готельний номер: 60 – 300 євро за ніч;

апартаменти з власною кухнею: 80 – 150 євро за ніч;

квиток на автобус: 2,5 євро;

кава: 1,5 євро;

тапас на двох: 30 – 50 євро;

пиво/келих вина: 3 євро;

пляшка місцевого вина: 15 – 30 євро.

Гран-Канарія підійде для відпочинку з дітьми – тут є зручні пляжі, комфортний захід в океан, а місцеві мешканці просто обожнюють дітей і завжди до них посміхаються.