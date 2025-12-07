Мовиться про легендарну пастерію Pastificio Guerra на Via della Croce, 8. 24 Канал завдяки signora_naty розповість про неї докладніше.

Дивіться також Гід у Римі показав маловідому локацію, з якої відкривається небанальна панорама на Колізей

Усього дві страви, але величезні черги: де у Римі знайти легендарну пасту за 5 євро?

Пастерія Pastificio Guerra пропонує кожному охочому велику порцію свіжої пасти, яка коштує всього 5 євро – як стаканчик лате у Starbucks. Тож і не дивно, що цей заклад давно (а працює він із 1918 року) став must‑visit для любителів італійської їжі.

Особливо він популярний серед бюджетних мандрівників і студентів. І черга сюди на вузькій вуличці збирається майже завжди – та, на щастя, вона рухається досить швидко.

З особливостей закладу – тут щодня готують тільки два види пасти. Причім одна з них м'ясна, а інша вегетаріанська. Але рецепти регулярно змінюють – це може бути карбонара, аматрічіана, ндуджа, песто з картоплею і так далі.​

Pastificio Guerra працює у форматі пасти‑to‑go – усередині немає столів, але є стійка. Біля неї ви можете поїсти гарячу пасту з картонної коробки пластиковими виделками. Або ж взяти цей комплект із собою.

У відгуках на Yelp найчастіше можна зустріти схвалення такого формату, ба й закладу загалом – за смак, доступність, також, звісно, за ціну. Люди тішаться, що у цьому закладі "свіжа паста ручної роботи", тож загалом це "найкраща пропозиція у Римі".

Тут у центрі Рима вас нагодують горою пасти за смішні гроші: дивіться відео signora_naty

Пастерія зазвичай відкривається о 13 та працює до 20 чи 21, але пасту можуть розкупити значно раніше, навіть до 16 години. Ще одна особливість – оплату просять готівкою. Також ви можете купити там суху домашню пасту на вагу, щоб приготвувати вдома.

Які ще гастрономічні магніти Рима варто відвідати?