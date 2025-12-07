Мовиться про легендарну пастерію Pastificio Guerra на Via della Croce, 8. 24 Канал завдяки signora_naty розповість про неї докладніше.
Усього дві страви, але величезні черги: де у Римі знайти легендарну пасту за 5 євро?
Пастерія Pastificio Guerra пропонує кожному охочому велику порцію свіжої пасти, яка коштує всього 5 євро – як стаканчик лате у Starbucks. Тож і не дивно, що цей заклад давно (а працює він із 1918 року) став must‑visit для любителів італійської їжі.
Особливо він популярний серед бюджетних мандрівників і студентів. І черга сюди на вузькій вуличці збирається майже завжди – та, на щастя, вона рухається досить швидко.
З особливостей закладу – тут щодня готують тільки два види пасти. Причім одна з них м'ясна, а інша вегетаріанська. Але рецепти регулярно змінюють – це може бути карбонара, аматрічіана, ндуджа, песто з картоплею і так далі.
Pastificio Guerra працює у форматі пасти‑to‑go – усередині немає столів, але є стійка. Біля неї ви можете поїсти гарячу пасту з картонної коробки пластиковими виделками. Або ж взяти цей комплект із собою.
У відгуках на Yelp найчастіше можна зустріти схвалення такого формату, ба й закладу загалом – за смак, доступність, також, звісно, за ціну. Люди тішаться, що у цьому закладі "свіжа паста ручної роботи", тож загалом це "найкраща пропозиція у Римі".
Пастерія зазвичай відкривається о 13 та працює до 20 чи 21, але пасту можуть розкупити значно раніше, навіть до 16 години. Ще одна особливість – оплату просять готівкою. Також ви можете купити там суху домашню пасту на вагу, щоб приготвувати вдома.
Які ще гастрономічні магніти Рима варто відвідати?
Forno Campo de’ Fiori. Це заклад, відомий "червоною піцою", де тісто роблять з томатним соусом і без сиру. Місцеві та гіди називають його одним із найкращих для швидкого й недорогого ланчу у центрі.
Roscioli на Via dei Chiavari 34. А це – поєднання пекарні, гастронома й ресторану. Тут готують культову carbonara, а також велику лінійку традиційних римських антипасті та десертів.
І, звісно, Gelateria del Teatro. Джелатерія, відома натуральними інгредієнтами та незвичними поєднаннями смаків. Вона розташована неподалік площі Навона і пропонує морозиво зі свіжих локальних фруктів та молока.