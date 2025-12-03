Мовиться про Gelateria del Teatro. І 24 Канал завдяки тіктоку guideromeua та Eating Europe розповість про неї докладніше.

Дивіться також Гід у Римі показав маловідому локацію, з якої відкривається небанальна панорама на Колізей

Чому морозиво у Gelateria del Teatro називають головним джелато Рима?

Цей заклад розташований на вузькій Via dei Coronari 65/66, за кілька хвилин пішки від площі Навона у Римі та неподалік мосту Сант-Анджело. Саме його часто радять гіди та тревел‑блоги як місце, де "варто вистояти чергу за морозивом свого життя".

Це Gelateria del Teatro, і найбільше вона приваблює людей завдяки натуральним інгредієнтам і незвичним поєднанням смаків.​ Тут є власна лабораторія, а морозиво готують просто на місці та з локального молока й сезонних фруктів. Тобто без "хімії" – готових сумішей.

Заклад відомий також авторськими смаками, як-от білий шоколад із базиліком, рікота з інжиром і мигдалем, лаванда‑персик, шавлія з малиною, мигдаль із трояндою тощо. А насичені шоколадні й фісташкові варіанти постійні гості впевнено називають найкращими в місті.​

За відгуками на Tripadvisor також можна побачити, що майже всім подобається джелато на цій локації. Про це свідчать багато коментарів на кшталт "казковий вибір", "виняткова текстура та смак", "ми не могли зробити кращого вибору" тощо.

Ця джелатерія перетворює морозиво на головну подію дня: дивіться відео guideromeua

Зауважимо, ціна тут трохи вища за середню для історичного центру. А проте Gelateria del Teatro дуже популярна та працює щодня приблизно з 10:30 – 11:30 і до пізнього вечора, близько 23 години чи навіть півночі, що дозволяє зайти туди як удень, так і після вечірньої прогулянки навколишніми вуличками.

Які важливі туристичні магніти Рима слід не забути відвідати після смакування джелато?