А ще з ним пов'язані кілька цікавих легенд. Про кидання монеток у воду, мабуть, чули усі – але є ще одна, навіть цікавіша. 24 Канал завдяки Turismo Roma розповість про неї докладніше.

Фонтан Треві приховує чарівну деталь: чому про неї варто знати закоханим?

Фонтан Треві у серці Риму увінчує акведук Aqua Virgo, який постачав воду до Стародавнього Риму ще з 19 року до нашої ери. Він великий, красивий, прикрашений скульптурами та оточений алегоріями стихій. Композиція символізує владу води.

Тисячі людей приходять сюди заради насолоди спостереження, а ще – щоб кинути монетку. Як зазначає портал scopriroma, ця легенда давня, але гіперпопулярною стала з 1954 року після фільму "Три центи у фонтані Треві".

Тепер багато людей вірять, що коли кинути одну монету у фонтан, то повернешся до Риму, коли дві – знайдеш кохання в Італії, а якщо три – то швидко одружишся з тією людиною. До слова, тільки уявіть собі масштаби, щороку з фонтану видобувають понад мільйон євро монетами.

Але мало хто знає, що є ще одна цікава легенда. По правий бік від головного фонтану є прямокутна чаша з двома тонкими струмками води – ця ніша відома як фонтан закоханих. І от легенда каже, що пари, які п’ють воду з цього фонтану, залишаються вірними та закоханими на все життя.

За переказами, дівчина приводила сюди свого коханого перед розлукою, коли той рушав до війська, і вони разом пили воду з келиха – та не простого, а такого, з якого ніколи раніше не пили. Після цього келих розбивали, щоб із нього більше ніхто й не пив, і це символізувало вічну любов саме у цій парі.

Багато туристів приходять сюди й сьогодні, щоб випити води та долучитися до легенди. А дехто навіть освідчується тут. Тож фонтан Треві – це не просто пам'ятка архітектури, а й символ вічності, любові та надії.

Коли найкраще їхати до Риму, ба й загалом до Італії?