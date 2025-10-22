А еще с ним связаны несколько интересных легенд. О бросании монеток в воду, видимо, слышали все – но есть еще одна, даже интереснее. 24 Канал благодаря Turismo Roma расскажет о ней подробнее.

Фонтан Треви скрывает волшебную деталь: почему о ней стоит знать влюбленным?

Фонтан Треви в сердце Рима увенчивает акведук Aqua Virgo, который поставлял воду в Древний Рим еще с 19 года до нашей эры. Он большой, красивый, украшен скульптурами и окружен аллегориями стихий. Композиция символизирует власть воды.

Тысячи людей приходят сюда ради наслаждения наблюдения, а еще – чтобы бросить монетку. Как отмечает портал scopriroma, эта легенда давняя, но гиперпопулярной стала с 1954 года после фильма "Три цента в фонтане Треви".

Теперь многие люди верят, что если бросить одну монету в фонтан, то вернешься в Рим, когда две – найдешь любовь в Италии, а если три – то быстро вступишь в брак с тем человеком. К слову, только представьте себе масштабы, ежегодно из фонтана добывают более миллиона евро в монетах.

Но мало кто знает, что есть еще одна интересная легенда. По правую сторону от главного фонтана есть прямоугольная чаша с двумя тонкими ручьями воды – эта ниша известна как фонтан влюбленных. И вот легенда говорит, что пары, которые пьют воду из этого фонтана, остаются верными и влюбленными на всю жизнь.

По преданию, девушка приводила сюда своего любимого перед разлукой, когда тот отправлялся в войско, и они вместе пили воду из бокала – и не простого, а такого, из которого никогда раньше не пили. После этого бокал разбивали, чтобы из него больше никто и не пил, и это символизировало вечную любовь именно в этой паре.

Многие туристы приходят сюда и сегодня, чтобы выпить воды и приобщиться к легенде. А некоторые даже делают здесь предложение. Поэтому фонтан Треви – это не просто памятник архитектуры, но и символ вечности, любви и надежды.

