Українська туристка побувала у Венеції та розповіла, як бюджетно провести один день у найбільш романтичному місті Італії, пише 24 Канал. Чимало популярних локацій у Венеції – безкоштовні.

Як бюджетно провести день у Венеції?

Серед місць, які туристка з України рекомендує побачити у Венеції, – це Grand Canal та міст Rialto Bridge, з якого відкривається неймовірний краєвид.

Серце Венеції – це площа Piazza San Marco, довкола якої зібрані головні архітектурні пам'ятки. Зокрема, це Basilica di San Marco, Doge's Palace та Ponte dei Sospiri.

Окремої уваги варта найвища будівля Венеції – Campanile di San Marco, з вершини якої відкривається один з найкращих панорамних видів на місто.

Зверніть увагу. Щоб підійнятися на вершину Campanile di San Marco, слід купити вхідний квиток. Як йдеться на туристичному сайті Венеції, вартість дорослого квитка складає 15 євро.

Також у Венеції обов'язково потрібно побачити відомий міст Accademia Bridge, з якого відкривається чудовий вид на канал.

Українська мандрівниця розповіла про лайфгак, як можна організувати бюджетну екскурсію Венецією. Для цього не обов'язково кататися на гондолі, вартість поїздки на якій сягає цілих 100 євро.

Існує альтернативний спосіб побачити місто за 25 євро. Для цього слід скористатися єдиним громадським транспортом у Венеції вапоретто. Завдяки поїздці на теплоході можна не тільки побачити всю Венецію, але й побувати на інших островах. Серед найбільш популярних островів варті уваги такі: Мурано, Бурано, Лідо.

Квиток на вапоретто можна купити на 75 хвилин. Але якщо ви плануєте активні пересування Венецією, то вигідніше придбати проїзний квиток на кілька днів.

Що варто знати про відпочинок у Венеції?