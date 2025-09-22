Цей податок покликаний розв'язати проблему напливу одноденних туристів, які часто переповнюють історичне місто-лагуну в пікові місяці, не приносячи користі місцевим. Деталями заяви ділиться 24 Канал з посиланням на Euronews.

Що чекає на одноденних туристів у Венеції?

З метою управління напливом туристів Венеція запровадить плату за денний вхід для одноденних мандрівників у піковий сезон у 2026 році.

З квітня по липень відвідувачі повинні будуть платити за вхід з п'ятниці по неділю, причому плата застосовуватиметься в години пік – з 8:30 ранку до 16:00 вечора. Поза цими годинами доступ до міста залишатиметься безплатним.

Щоб полегшити нову систему, відвідувачі можуть забронювати свій день у Венеції через спеціальну платформу, отримавши QR-код для входу, який буде проскановано в одній із 7 точок доступу, включаючи головний залізничний вокзал.

Хоча міська рада підтвердила повторне введення збору у 2026 році, точна вартість ще не оголошена. При цьому винятки будуть зроблені для:

мешканців міста;

уродженців Венеції;

студентів та працівників;

туристів, які мають бронювання житла.



Що треба знати про плату за в'їзд до Венеції / Фото Unsplash

Чому Венеція запровадила таку плату?

Венеція вже багато років бореться з проблемою надмірного туризму, і останнім часом ситуація загострилася. Минулого літа активісти звернули увагу на тривожну тенденцію: кількість туристів офіційно перевищила кількість місцевих жителів, пише Quora.

У відповідь на це влада запровадила плату за відвідування. Вона, на їхню думку, може зіграти вирішальну роль у зменшенні тиску на інфраструктуру міста та збереженні його культурної спадщини.

Плата є корисним інструментом для управління туристичними потоками та забезпечення кращого балансу між жителями та відвідувачами,

– говорить член ради Мікеле Зуїн.

У 2025 році середньоденна кількість платних одноденних відвідувачів дещо знизилася порівняно з попереднім роком. Статистика свідчить, що щоденна кількість відвідувачів становила 13 046, порівняно з 16 676 у 2024 році.

