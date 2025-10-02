Так сталося і з тревел-журналісткою Business Insider Джої Гадден, якій було про що шкодувати після її першої поїздки в Італію. Про її досвід розповідає 24 Канал.

Читайте також Ви будете здивовані: турист, за плечима якого 100 країн, назвав найгірший тип готелів

Які помилки роблять новачки в Італії?

Впихнути якомога більше міст у коротку поїздку

Джої відвідала 3 міста всього за 6 днів. Подорож розпочалася з дводенного перебування у Венеції, тоді продовжилася у Римі – 48 годин. І остання зупинка – Мілан, де туристка провела одну ніч, перш ніж продовжити свою подорож до ще одного європейського пункту призначення.

Поїздка в Мілан на одну ніч мене не задовольнила. Якби я вибрала тільки одне місто, я б більше концентрувалася на тому, що відбувається,

– додала дівчина.

Вона пояснила, що через занадто швидкий темп подорожі їй здавалося, що вона постійно кудись поспішає.

Поїздка в жовтні не без натовпів

Подорож до Європи влітку часто сприймається як не зовсім ідеальний вибір через величезний наплив туристів у пік сезону. Очікуючи на більш спокійний відпочинок, мандрівниця вирішила відвідати Італію в жовтні, сподіваючись уникнути довгих черг і переповнених пам'яток, які зазвичай асоціюються з літніми місяцями.



Поїздка до Італії в не сезон теж може бути переповненою натовпами / Фото Unsplash

Однак очікування не виправдалися. Прибувши до Венеції та Риму, вона опинилася на галасливих вулицях, заповнених натовпами туристів. Знакові пам'ятки, включаючи Колізей, були затулені незліченними екранами телефонів інших відвідувачів.

У Венеції не слід бронювати житло за межами міста

Три ночі в замку за 360 доларів – пропозиція, від якої дівчина не могла відмовитися. Зрештою, це була унікальна можливість поспати як королева у вежі Кастелло ді Ронкаде, розташованій лише за пів години їзди від Венеції.

Хоча моє перебування було чудовим і зовсім не дорогим, я пошкодувала, дізнавшись, що одноденні поїздки можуть посилити ажіотаж у таких місцях, як Венеція, збільшуючи натовп, але не приносячи при цьому місту гроші за проживання, – додала вона.

Джої пояснила, що не ночуючи в самому місті, туристи не роблять належного внеску в місцеву економіку.

Слід вивчати місцевий етикет перед поїздкою

Після пішохідної екскурсії культовим містом туристка опинилася в скрутному становищі, коли всі ресторани були переповнені. Зіткнувшись з голодом і підвищенням температури, вона стала в чергу за морозивом і сіла на затіненій сходинці, щоб насолодитися ласощами.

Однак, одразу поліцейські подали сигнал руками, щоб вона встала негайно. Така ненавмисна дія призвела до порушення місцевих правил етикету, що за венеціанськими законами може спричинити накладення штрафу, зауважує BILD.



Перед поїздкою слід ознайомитися з місцевим етикетом / Фото Unsplash

Не варто занадто зациклюватися на плануванні

У Римі та Венеції у Джої був жорсткий графік. Вона замовляла екскурсії та планувала кожну годину свого дня, щоб побачити якомога більше пам'яток.

Кожне місце, куди я вирушала, було тим, що я бачила в кіно і в Instagram. Побачити ці знамениті місця на власні очі було захопливо, але мені здавалося, що я втрачаю можливість випробувати це диво,

– розповіла туристка.

Зрештою, доїхавши до Мілана, дівчина відмовилася від своїх планів і прогулялася містом у надії відкрити щось нове. І була в більшому захопленні, ніж у Римі та Венеції.

Що ще треба знати про поїздку до Італії?