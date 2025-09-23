Це явище особливо поширене у жвавих туристичних центрах, як-от Рим і Венеція. Про це пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Читайте також Не дивуйтеся солдауту: ці подорожі треба бронювати за рік – у списку ті, про які мрієте ви

Як в Італії обманюють із джелато?

Мандрівників, які відвідують Італію, попереджають про потенційні пастки, пов'язані з купівлею підробленого джелато. Експерти стверджують, що найпростіший спосіб розпізнати підроблене морозиво – дослідити його колір. Особливо яскраві відтінки часто свідчать про наявність штучних інгредієнтів.

Традиційне джелато, відоме своїм автентичним смаком, зазвичай має більш приглушений, блідий вигляд. Оскільки виробники утримуються від використання штучних харчових барвників у своїх рецептах.



Як розпізнати справжнє італійське джелато / Фото Unsplash

На додаток до візуальних підказок, туристам рекомендується ознайомитися з відгуками в Інтернеті на таких платформах, як Google і Tripadvisor, щоб знайти джелатерію з високим рейтингом, що гарантує справжній італійський досвід.

Яка справжня різниця між "джелато" та "морозивом"?

Морозиво виготовляється з жирних вершків, що зумовлює вищий вміст жиру порівняно з його італійським аналогом – джелато, пояснюють експерти з The Kitchn. Крім того, до складу морозива часто входять яйця, які надають йому легкої та пухнастої текстури, що досягається завдяки швидкому збиванню.

На відміну від морозива, джелато виготовляється переважно з молока і, як правило, не містить яєць. Це призводить до більш щільної текстури, що пояснюється повільнішою швидкістю збивання при приготуванні.

Що ще треба знати про подорожі Італією?