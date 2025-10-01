Еш Юрберг, досвідчений мандрівник, за плечима якого понад 100 країн, став затятим критиком таких курортів. У коментарі для Business Insider він виклав свою позицію, пише 24 Канал.
Читайте також Авіаквитки дешево – перевірені способи здійснити найвигіднішу покупку
Чому турист радить уникати курортів "all inclusive"?
Під час відвідин понад 100 країн мандрівник побував у найрізноманітніших місцях проживання: від розкішних готелів з обкладинок журналів до бюджетних хостелів, сімейних гостьових будинків і навіть будиночків на деревах.
Примітно, що він свідомо уникає готелів за системою "все включено", віддаючи перевагу більш насиченим враженням від подорожей.
Однак є один тип розміщення, якого я уникаю: курорти за системою "все включено",
– розповідає бувалий турист.
За словами Еша, поширене мислення за принципом "все включено" спонукає багатьох гостей обмежувати свою відпустку курортними місцями. Ця тенденція зумовлена бажанням забезпечити цінність своїх інвестицій, а також небажанням виходити за рамки звичного і досліджувати унікальні особливості своїх дестинацій.
Які причини обрати все, окрім системи "все включено"?
- Важко по-справжньому оцінити місцеву кухню
Юрберг зазначає, що курортна їжа створена, щоб догодити всім гостям, а це зазвичай означає, що вона нікого не ображає, але і не викликає захоплення.
Зупинившись десь без харчування за системою "все включено", ви вільніше відкриваєте для себе місцеву гастрономію. Справжні приховані перлини можна знайти, якщо пошукати рекомендації місцевих жителів,
– додає він.
- Багато курортів повторюються
У світі, де переважають курорти "все включено", які часто мають схожі зручності – великі басейни, різноманітні заклади харчування, тропічні напої та календар запланованих заходів – мандрівники можуть відчути, що їхньому досвіду бракує індивідуальності. Хоча ці пропозиції не є негативними по суті, вони можуть призвести до того, що відпочинок стане менш унікальним.
Еш рекомендує залишатися в оригінальних готелях / Фото Еш Юрберг
Варто пошукати альтернативне житло, яке забезпечить більш екстраординарний досвід. Наприклад, печерний готель, висічений у вулканічній скелі в Марокко, або будиночок на дереві, розташований у джунглях Коста-Рики.
- Справжні враження неможливо створити
Турист підкреслив, що найбільш цінні моменти та уроки часто виникають не з ретельно спланованих заходів, а скоріше зі спонтанних зустрічей. Ці несподівані зв'язки, які може бути складно налагодити на великих курортах, є неоціненними.
Обираючи менші помешкання та занурюючись у місцеві спільноти, мандрівник отримував інформацію та запрошення від обізнаних мешканців, які значно перевершують все, що міг би запропонувати консьєрж.
- Система "все включено" підходить не всім
Еш визнав привабливість відпусток за системою "все включено", підкресливши їхню здатність забезпечувати безпеку, зручність і передбачуваність. Він зазначив, що такі варіанти можуть бути особливо привабливими для сімей або окремих людей, які шукають відпочинок без стресу.
Однак Еш висловив свою особисту перевагу подорожам, які занурюють його в місцеву культуру, кухню і можливість познайомитися з новими людьми, підкресливши важливість гнучкості в пошуках нових пригод і відкриттів.
Що ще треба знати про готелі?
Пошук відповідного житла може виявитися непростим завданням для мандрівників, і експерт Хав'єр Собріно порадив 5 типів готелів, яких варто уникати.
Всім відомо, що готелі часто залишають чарівні сюрпризи для гостей, наприклад, рушники у формі тварин на їхніх ліжках. Однак, нещодавній інцидент з туристом показав, що не всі ці химерні витвори зроблені вручну.
Крім того, експерт з подорожей Колін Пірсон радить перевіряти наявність 6 критичних ознак у готелях для безпеки.