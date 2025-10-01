Еш Юрберг, досвідчений мандрівник, за плечима якого понад 100 країн, став затятим критиком таких курортів. У коментарі для Business Insider він виклав свою позицію, пише 24 Канал.

Чому турист радить уникати курортів "all inclusive"?

Під час відвідин понад 100 країн мандрівник побував у найрізноманітніших місцях проживання: від розкішних готелів з обкладинок журналів до бюджетних хостелів, сімейних гостьових будинків і навіть будиночків на деревах.

Примітно, що він свідомо уникає готелів за системою "все включено", віддаючи перевагу більш насиченим враженням від подорожей.

Однак є один тип розміщення, якого я уникаю: курорти за системою "все включено",

– розповідає бувалий турист.

За словами Еша, поширене мислення за принципом "все включено" спонукає багатьох гостей обмежувати свою відпустку курортними місцями. Ця тенденція зумовлена бажанням забезпечити цінність своїх інвестицій, а також небажанням виходити за рамки звичного і досліджувати унікальні особливості своїх дестинацій.

Які причини обрати все, окрім системи "все включено"?

Важко по-справжньому оцінити місцеву кухню

Юрберг зазначає, що курортна їжа створена, щоб догодити всім гостям, а це зазвичай означає, що вона нікого не ображає, але і не викликає захоплення.

Зупинившись десь без харчування за системою "все включено", ви вільніше відкриваєте для себе місцеву гастрономію. Справжні приховані перлини можна знайти, якщо пошукати рекомендації місцевих жителів,

– додає він.

Багато курортів повторюються

У світі, де переважають курорти "все включено", які часто мають схожі зручності – великі басейни, різноманітні заклади харчування, тропічні напої та календар запланованих заходів – мандрівники можуть відчути, що їхньому досвіду бракує індивідуальності. Хоча ці пропозиції не є негативними по суті, вони можуть призвести до того, що відпочинок стане менш унікальним.



Еш рекомендує залишатися в оригінальних готелях / Фото Еш Юрберг

Варто пошукати альтернативне житло, яке забезпечить більш екстраординарний досвід. Наприклад, печерний готель, висічений у вулканічній скелі в Марокко, або будиночок на дереві, розташований у джунглях Коста-Рики.

Справжні враження неможливо створити

Турист підкреслив, що найбільш цінні моменти та уроки часто виникають не з ретельно спланованих заходів, а скоріше зі спонтанних зустрічей. Ці несподівані зв'язки, які може бути складно налагодити на великих курортах, є неоціненними.

Обираючи менші помешкання та занурюючись у місцеві спільноти, мандрівник отримував інформацію та запрошення від обізнаних мешканців, які значно перевершують все, що міг би запропонувати консьєрж.

Система "все включено" підходить не всім

Еш визнав привабливість відпусток за системою "все включено", підкресливши їхню здатність забезпечувати безпеку, зручність і передбачуваність. Він зазначив, що такі варіанти можуть бути особливо привабливими для сімей або окремих людей, які шукають відпочинок без стресу.

Однак Еш висловив свою особисту перевагу подорожам, які занурюють його в місцеву культуру, кухню і можливість познайомитися з новими людьми, підкресливши важливість гнучкості в пошуках нових пригод і відкриттів.

Що ще треба знати про готелі?