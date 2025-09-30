Команда аналітиків TripMyDream провела ретельне дослідження популярних рекомендацій щодо вибору авіаквитків і проаналізувала ключові фактори, які дійсно впливають на ціни на авіаквитки, пише 24 Канал.

Як купити авіаквитки дешево?

Раннє чи пізнє бронювання

Час купівлі квитків суттєво впливає на вартість, оскільки кожна авіакомпанія пропонує власні оптимальні періоди ціноутворення. Наприклад, авіакомпанії, які мають нагальні фінансові потреби, можуть розпочати розпродаж квитків на рейси, заплановані на рік наперед, або продовжити термін дії квитків зі знижками.

Як правило, мандрівникам рекомендується бронювати квитки за 2 – 3 місяці до вильоту, щоб отримати найкращі пропозиції.

День тижня

При більш детальному розгляді ціноутворення в авіакомпаніях виявляються суттєві відмінності між лоукостерами та традиційними авіакомпаніями. У лоукостерів ціна квитка в обидва боки, як правило, еквівалентна сумі двох тарифів в один бік. На противагу цьому, придбання окремих квитків в обидва боки у регулярних авіаліній може призвести до витрат, які в середньому в 1,5 раза перевищують стандартний тариф в обидва боки, хоча на практиці це співвідношення може сильно відрізнятися.

Час подорожі має вирішальне значення для споживачів, які розглядають можливість придбання квитків в обидва боки на регулярних авіалініях. Зокрема, як день вильоту, так і день прильоту можуть впливати на ціну квитка. Аналіз показує, що лоукости, як правило, встановлюють найвищі тарифи у неділю, тоді як найдоступніші квитки доступні у вівторок і середу.

Високий і низький сезон

Для регулярних і лоукост-авіакомпаній це виражається більше у змінах розкладу польотної програми в зимовий і літній період, ніж у змінах цін. Зазвичай в авіакомпаній з кінця жовтня до кінця березня діє зимовий розклад, а з кінця березня до кінця жовтня – літній. І частота польотів на певних напрямках може суттєво змінюватися. Шляхом цього балансується попит і ціна на всі напрямки, але все ж іноді ціни у високий сезон можуть відрізнятися в рази, особливо на популярні напрямки.



Як і коли купувати авіаквитки / Фото Unsplash

Високий сезон – це літні канікули (червень – серпень), Різдво і Новий Рік (середина грудня – початок січня), Великодні свята (березень або квітень).

Низький сезон – це період із середини січня до початку березня (за винятком зимових канікул), із середини квітня до середини червня, а також із вересня до середини грудня (крім осінніх канікул).

Пошук квитків

Як несподівано для мандрівників, час купівлі авіаквитків може суттєво вплинути на ціни. Багато людей можуть розчаруватися, виявивши, що ціни на квитки мають тенденцію до зростання протягом дня. Наприклад, якщо ви шукаєте квитки під час обідньої перерви на роботі й вирішили зробити покупку ввечері, на вас може чекати розчарування, оскільки ціни, швидше за все, зросли, зауважують користувачі Reddit.

Варто зазначити, що вночі також спостерігається певна тенденція: з опівночі до 7 ранку середня вартість авіаквитків зростає приблизно на 1%. Тим, хто шукає найкращі пропозиції, експерти рекомендують шукати квитки в будні дні з 8:00 до 12:00 і з 14:00 до 18:00.

Що ще треба знати про авіаподорожі?