Насправді процес зовсім інакший. 24 Канал з посиланням на Quora розповідає про реальні механізми, що стоять за системами туалетів в літаках.
Куди діваються відходи з туалету літака?
Всупереч поширеній думці, змив туалету на борту літака не тільки дозволений, але й необхідний для підтримки чистоти та гігієни пасажирів. Сучасні літаки обладнані вакуумними системами видалення відходів, подібними до тих, що встановлені в сучасних поїздах.
За словами експертів Satellite, більшість сучасних літаків використовують вакуумні туалети – технологію, запатентовану інженером Джеймсом Кемпером у 1976 році. Компанія Boeing придбала патент у 1982 році й згодом почала оснащувати свої авіалайнери інноваційним змивним механізмом.
Так, коли пасажири натискають кнопку змиву, відкривається клапан, який випускає невелику кількість води, змішаної з антисептиком та ароматизатором. Ця суміш разом з відходами всмоктується у спеціальний відсік всередині літака, гарантуючи, що жодні відходи не потраплять до салону чи у повітря.
Після прибуття в аеропорт до літака під'їжджає спеціалізований службовий автомобіль, який з'єднується з відсіком для відходів, й очищає його. Потім їх зливають у каналізацію аеропорту.
Що ще треба знати про авіаподорожі?
Не всі пасажири дотримуються важливих рекомендацій бортпровідників. Досвідчений пілот розповів, що не можна робити в літаку – інакше є ризик призвести потрапляння в чорний список авіакомпаній.
Також мало хто знає, що тісний простір для ніг у салонах літаків – не просто наслідок розміщення більшої кількості пасажирів. Це скоріше стратегічний крок авіакомпаній.
Крім того, часто доводиться довго чекати свою валізу на багажній каруселі, але, як розповів експерт з подорожей, існує проста стратегія, яка гарантує, що багаж вдасться забрати найпершим. І це без жодних додаткових витрат.