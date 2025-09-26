Насправді процес зовсім інакший. 24 Канал з посиланням на Quora розповідає про реальні механізми, що стоять за системами туалетів в літаках.

Куди діваються відходи з туалету літака?

Всупереч поширеній думці, змив туалету на борту літака не тільки дозволений, але й необхідний для підтримки чистоти та гігієни пасажирів. Сучасні літаки обладнані вакуумними системами видалення відходів, подібними до тих, що встановлені в сучасних поїздах.

За словами експертів Satellite, більшість сучасних літаків використовують вакуумні туалети – технологію, запатентовану інженером Джеймсом Кемпером у 1976 році. Компанія Boeing придбала патент у 1982 році й згодом почала оснащувати свої авіалайнери інноваційним змивним механізмом.

Так, коли пасажири натискають кнопку змиву, відкривається клапан, який випускає невелику кількість води, змішаної з антисептиком та ароматизатором. Ця суміш разом з відходами всмоктується у спеціальний відсік всередині літака, гарантуючи, що жодні відходи не потраплять до салону чи у повітря.

Після прибуття в аеропорт до літака під'їжджає спеціалізований службовий автомобіль, який з'єднується з відсіком для відходів, й очищає його. Потім їх зливають у каналізацію аеропорту.

