Як без нервів чекати свій багаж на каруселі й забрати його найпершим, розповідає 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

Як першим забрати валізу в аеропорту?

У нещодавньому одкровенні експерт з подорожей поділився простою, але ефективною стратегією, яка гарантує, що ваша валіза з'явиться однією з перших на багажній каруселі. І це без жодних додаткових витрат.

Мандрівникам слід ввічливо попросити агента з реєстрації багажу наклеїти на валізу "крихку" наліпку. Такий простий підхід усуває необхідність у будь-яких оманливих заявах або поясненнях персоналу аеропорту.

Якщо ви стоїте в очікуванні 30 хвилин, поки карусель витягує чиїсь сумки, поїздка може здатися набагато довшою. Але трюк із крихкою наліпкою змінює правила гри – і часто він працює,

– йдеться у повідомленні.

Річ у тім, що "крихкий" багаж, який зазвичай завантажують в літак останнім, часто вивантажують першим після прибуття.

Така стратегія може значно скоротити час очікування для пасажирів, гарантуючи, що вони встигнуть на свій наступний рейс за розкладом.



"Крихка" наліпка може пришвидшити отримання багажу в аеропорті / Фото Reddit

Чи є ще поради, щоб швидше отримати багаж?

Існує ще один простий спосіб, який може допомогти забрати валізу однією з перших. Однак, для цього потрібно здійснити правильну посадку, пише Express.

Рекомендується реєструватися на рейс якомога пізніше, щоб багаж був завантажений останнім і, теоретично, виданий першим. На черговість видачі багажу також може впливати вага валізи та сортування по спеціальних боксах на борту літака.

Які ще секрети багажу варто знати?