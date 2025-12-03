24 Канал з посиланням на Guessing Headlights розповідає про найтиповіші помилки мандрівників, які лише знайомляться з іспанською культурою. Їхнє розуміння дозволить туристам налаштуватися на справжній місцевий ритм і не переплачувати.
Які помилки роблять туристи в Іспанії?
- Вечеря о 18:00
Іспанці вечеряють дуже пізно. Якщо ви навідаєтеся в заклад о 18:00, то побачите лише пусті столи й здивованих офіціантів. Усі хороші ресторани в цей час будуть порожніми, адже відвідувачі приходять значно пізніше. Нерозуміння ритму життя місцевих мешканців – одна з поширених туристичних пасток. Іноземці часто приходять на сніданок дуже рано й відкриті лише ресторани, які орієнтуються виключно на туристів.
Аби дійсно смачно поїсти та ще й відчути колоритну атмосферу, варто дотримуватися графіку місцевих – снідати пізніше, а на вечерю відправитися після 21 години. Саме у цей період працюють всі найкращі заклади.
- Усюди замовляють сангрію
Туристи часто вважають сангрію національним іспанським напоєм, а тому замовляють її у всіх ресторанах. Насправді ж сангрію п'ють лише у певних регіонах або на окремі свята. У звичайні дні іспанці полюблять інший освіжаючий напій з алкоголем – тінто. Він недорогий і легко готується вдома – просто змішують червоне вино з газованою солодкою водою і лаймом.
Багато барів подають сангрію з коробки, а не готують самостійно. Тож якщо замовляти сангрію будь-де, то є великі ризики, що вона буде несмачна і неякісна.
- Вважають, що в Іспанії всюди говорять англійською
Туристи часто думають, що в Іспанії всі знають англійську мову, а тому говорять швидко й нерозбірливо. Це дратує місцевих мешканців, які навпаки дуже радіють, якщо туристи стараються вживати хоч якісь іспанські слова. Іспанці сприймають це як прояв поваги до їхньої мови і культури.
Туристка у Барселоні / Фото Depositphotos
- Пакують надто великі валізи
У великих іспанських містах – Барселоні, Мадриді, Валенсії – вулиці часто мають вузькі тротуари і звивисті сходи, на яких пересуватися з валізою – завдання з зірочкою. Туристи, які тягнуть історичними районами містами важкі сумки, одразу видають себе як новоприбулих.
Іспанці подорожують з маленькими сумками, щоб бути максимально мобільними і нікому не створювати незручностей.
- Не зважають на злодіїв
Уже всі чули, що туристичні місця Іспанії – це рай для кишенькових злодіїв. Досвідчені туристи знають, що треба носити сумку через плече, ніколи не залишати телефон на столику у ресторані і уважно слідкувати за своїми речами. Лише новачки можуть бути легковажними і тримати усе на видноті.
- Очікування на безкоштовний тапас
Деякі туристи чули, що в Іспанії подають безкоштовні тапас, тобто маленькі закуски, а тому думають, що їм до кожного напої пропонуватимуть безкоштовну їжу. Насправді гостей вгощають закусками лише у Гренаді і деяких районах Андалусії. Це не є стандартом по всій Іспанії.
Страви в іспанському ресторані / Фото Depositphotos
- Нерозуміння сієсти
Багато іспанських підприємців, а особливо в маленьких містах, закривають свої магазини чи кав'ярні в період 14:00 – 17:00. Туристи, які вперше в Іспанії, вважають сієсту проявом ліні, та насправді вона пояснюється кліматом і культурою країни. Люди просто приходять додому, щоб перепочити від виснажливої спеки. Розуміння годин сієсти допомагає краще організувати свій день.
- Недоречний одяг
Хоч в Іспанії спекотно, та це не привід розгулювати вулицями міста в шльопанцях та пляжному одязі. Іспанці цінують охайність. Крім того, туристів у невідповідному одязі можуть не впустити в храми чи хороші ресторани.
Де відпочити в Іспанії?
Тим, хто хоче провести Різдво і Новий рік у теплішому кліматі, видання Express радить поїхати у Фуншал на іспанському острові Мадейра. У грудні тут стовпчики термометрів тримаються на рівні +15…+20 градусів.
Мадрид потрапив у десятку найпопулярніших міст світу через велику кількість музеїв та зручної інфраструктури. Експерти радять відвідати це місто у 2026 році.